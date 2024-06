Chip Conley à propos de la quarantaine, se sentant coincé et en transition vers la retraite

La quarantaine a désespérément besoin d’une cure de jouvence. Trop peu d’entre nous rêvent de gloire et de glamour dans notre seconde moitié. Mais auteur à succès Chip Conley, un entrepreneur hôtelier qui a co-fondé la Modern Elder Academypense différemment. Dans son livre « Apprendre à aimer la quarantaine : 12 raisons pour lesquelles la vie s’améliore avec l’âge », Conley, 63 ans, demande : « Et si nous pouvions recadrer notre réflexion sur la transition naturelle de la quarantaine non pas comme une crise, mais comme une chrysalide — un le moment où quelque chose de profond s’éveille en nous, alors que nous perdons notre peau, déployons nos ailes et pollinisons notre sagesse au monde ?

Avec le vieillissement rapide de la population américaine, il devient urgent de redéfinir la quarantaine comme une période prometteuse de transformation positive. Conley a partagé ses réflexions sur la manière d’y parvenir avec le Washington Post.

La conversation suivante avec Conley – qui a été menée par courrier électronique – a été modifiée par souci de concision et de clarté.

Qui a été votre modèle pour la transformation de la quarantaine ?

Mon père. Il est un peu rebelle, mais il a choisi le chemin sûr du monde des affaires américain. Son père et celui de ma mère n’ont travaillé que pour une seule entreprise au cours de leurs 40 ans de carrière.

À une époque où mes parents avaient deux enfants à Stanford et un autre sur le point d’aller à [the University of California at Berkeley], papa a décidé de créer sa propre entreprise à la fin de la quarantaine. Son point de vue sur la société et la politique a commencé à s’adoucir et il a fait naître une nouvelle curiosité pour le but et le sens. … C’est un excellent exemple de quelqu’un [whose] la vie – telle qu’il la connaît maintenant à 86 ans – a commencé à 50 ans.

Vous avez écrit : « Lorsque nous résistons à une transition, nous résistons en réalité à une ou plusieurs de ses trois phases. » Pouvez-vous offrir des conseils de pro pour naviguer dans les transitions de la quarantaine ?

Une transition comporte généralement trois étapes : la fin, le milieu compliqué et le début. Si je devais résumer ce que font les personnes ayant un QT élevé (intelligence transitionnelle) à chaque phase, elles ont tendance à ritualiser la fin de quelque chose, elles recherchent un soutien social et recherchent la ligne directrice ou le fil conducteur lorsqu’elles traversent le milieu désordonné, et elles appliquez un état d’esprit de croissance pour devenir un débutant, aussi stupide soit-il.

Pour s’épanouir après la retraite, a-t-on besoin de faire partie d’une communauté ?

Nous devons nous retirer « vers » quelque chose, pas seulement « de » quelque chose.

Nous sommes si bien préparés à planifier et à gérer notre carrière dès le début de l’âge adulte qu’il est plutôt surprenant que la plupart des retraités n’élaborent pas un plan d’engagement qui les détournerait des 47 heures par semaine pendant lesquelles le retraité américain typique regarde la télévision. Dr Phil Pizzoqui dirigeait l’équipe médicale de Stanford [school]a montré que les trois parties fondamentales d’un retraite en bonne santé trouvent une communauté, cultivent un but et investissent dans leur bien-être.

Et je crois que le bien-être n’est pas seulement le bien-être personnel, mais aussi le « bien-être social », comme le dit l’Université de Harvard. Robert Waldinger [a psychiatrist and the director of the Harvard Study of Adult Development] a montré que la variable la plus courante pour les 80 et 90 ans en bonne santé et heureux est l’investissement dans leurs relations sociales dans la cinquantaine.

Pourriez-vous partager un peu vos expériences personnelles avec le cancer ? [Conley, 63, has had prostate cancer for six years and has faced multiple recurrences.]

J’ai appris quatre leçons :

un. Émotionnel : j’ai réalisé que la volonté seule – qui m’a si bien servi dans ma carrière – ne peut pas vaincre cela. J’ai lu le poème « The Guest House » de Rumi une fois par semaine au cours de la dernière année pour me rappeler que toutes ces émotions qui me traversent ne sont que des visiteurs qui « partiront » tant que je ne m’y attarderai pas ( une métaphore appropriée pour un hôtelier).

b. Physique : Nausées. Incontinence. Fatigue. Courbatures. Gain de poids. Brouillard cérébral. Pas de libido. Cette expérience a été plus gênante qu’impossible. J’ai réalisé que mon corps est un véhicule de location qui m’a été délivré à la naissance et, à mesure que j’ai parcouru de plus en plus de kilomètres, j’ai besoin d’entretenir encore plus ce véhicule, non pas pour une vanité à court terme, mais à long terme. terme santé.

c. Relationnel : Quel cadeau de pouvoir passer du temps de qualité avec mes parents tard dans leur vie. J’ai également dû demander plus d’amour à mon partenaire, Oren, ce qui a mis à l’épreuve ma philosophie de non-nécessité.

d. Spirituel : Dans cette période qui m’a semblé quelque peu existentielle, plutôt que de craindre le mystère, j’ai essayé de l’accepter avec la foi que je vais devenir un meilleur humain grâce à cette expérience.

En tant que patient atteint d’un cancer, je peux comprendre le fait d’entendre des histoires de guerre inutiles de la part de personnes bien intentionnées. Quelle question les gens devraient-ils se poser avant de parler lorsqu’ils tentent d’offrir leur sagesse ?

Avant d’essayer de montrer à quel point vous êtes intelligent et empathique avec vos conseils, essayez de comprendre l’état d’esprit et le cœur de la personne que vous essayez d’aider. Le contexte et le timing sont essentiels.

Le besoin d’être adoré disparaît-il naturellement à la quarantaine ou doit-il être éliminé de nous par un travail acharné et intentionnel ?

Cela dépend de la personne. … Dans la seconde moitié de notre vie, nous avons appris à ne pas tout personnaliser et à moins nous soucier de ce que les autres pensent de nous (parce qu’ils ne pensent pas à nous autant que nous le pensons).

Quel message adressez-vous à tous ceux qui se sentent coincés, perdus ou seuls ?

[As Conley wrote in “Learning to Love Midlife”] Albert Schweitzer a écrit : « Dans la vie de chacun, à un moment donné, notre feu intérieur s’éteint. Il s’enflamme ensuite lors d’une rencontre avec un autre être humain. Nous devrions tous être reconnaissants envers ces personnes qui ravivent l’esprit intérieur.