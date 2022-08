“Chiots gratuits !” Critique : Un combat pour sauver la vie d’un chien

Les amoureux des animaux trouveront une montre douce-amère dans “Free Puppies!”, Un documentaire sur des groupes de secours bénévoles travaillant à adopter des chiens dans des régions des États-Unis qui sont riches en chiens errants et, par conséquent, élevés en taux d’euthanasie.

Les réalisatrices Samantha Wishman et Christina Thomas limitent leur champ d’action au comté de Dade, une zone rurale du nord-ouest de la Géorgie, où des habitants comme la propriétaire d’une petite entreprise Monda Wooten se sont mobilisés pour sauver les animaux errants et faire pression pour des services de stérilisation en l’absence d’un refuge pour animaux en activité. Bien qu’elle fasse partie du conseil d’administration local, Wooten n’a pas été en mesure d’obtenir un financement pour un refuge ou une unité complète de contrôle des animaux pour le comté depuis qu’elle a commencé à sauver des animaux il y a plus de dix ans. Comme l’expliquent Wishman et Thomas, la question du financement des abris est omniprésente dans le Sud-Est qui, associée au climat chaud toute l’année et aux taux élevés de pauvreté, a créé un environnement avec trop de chiens errants et pas assez de chenils ou de maisons pour gardez-les à l’intérieur.