Chiot jeté dans une jardinière à la succursale de Port Alberni de BC SPCA

Un chiot croisé Labrador retriever âgé de trois mois se remet en famille d’accueil après avoir été jeté dans une jardinière à l’extérieur de la SPCA Alberni-Clayoquot à Port Alberni.

« C’est une histoire vraiment déchirante », déclare Sam Sattar, directeur du BC SPCA Alberni-Clayoquot community animal centre. «Un membre de notre personnel est venu au centre animalier avant l’ouverture pour promener l’un des chiens dont nous avons la charge et a remarqué un mouvement dans l’une de nos jardinières. Quand ils sont allés vérifier ce que cela pouvait être, ils ont trouvé Poppy.

Sattar ajoute que lorsqu’ils ont vérifié les images de sécurité, ils ont vu quelqu’un s’arrêter au milieu de la nuit et abandonner Poppy à la porte du centre animalier. Ce qui était si triste, dit-il, c’était de voir Poppy essayer de courir après eux alors qu’ils s’éloignaient. La voiture s’est arrêtée, et ils ont attrapé Poppy et l’ont mise dans la jardinière où elle est restée assise pendant des heures dans le froid.

“Malheureusement, ce n’est pas la première fois qu’un chien est laissé dans notre animalerie après les heures d’ouverture”, déclare Sattar. «Nous voulons que les gens sachent que s’ils ne sont plus en mesure de s’occuper de leur animal de compagnie, pour quelque raison que ce soit, ils peuvent l’amener à un centre animalier de la BC SPCA pendant les heures normales. Nous serions ravis de les prendre en charge. »

Poppy a été amenée chez un vétérinaire et il a été déterminé qu’elle avait la gale, une infection cutanée secondaire, des otites et qu’elle était chargée de parasites. “Les ganglions lymphatiques de son aine étaient si enflés qu’elle a été radiographiée pour exclure des masses et une éventuelle hernie”, explique Sattar.

On lui a prescrit des antibiotiques, de la pommade pour les oreilles, des bains médicamenteux deux fois par semaine, ainsi qu’un traitement contre les puces et les acariens pour la gale. Poppy a également été vermifugée et a reçu des probiotiques à prendre avec sa nourriture. Lorsqu’elle a été amenée chez le vétérinaire pour un examen, on lui a prescrit une deuxième série d’antibiotiques et de bains médicamenteux avec une recommandation de trois séries de traitement pour la gale. Poppy sera stérilisée lorsqu’elle se sentira mieux.

« Une incroyable famille d’accueil de la SPCA de la Colombie-Britannique a accueilli Poppy », dit Sattar. “Ils ont veillé à ce qu’elle reçoive tous les traitements et l’amour dont elle a besoin pour récupérer.” Poppy a gagné en confiance dans le foyer d’accueil et aime les gens de tous âges. cependant, elle est très nerveuse et craintive avec les hommes.

“Poppy a commencé très calme et triste, mais comme la plupart des chiots malades, maintenant qu’elle se sent mieux, son comportement a complètement changé. Elle est super joueuse et pleine d’énergie, sautillant et sautillant comme un faon », explique Sattar. “Elle est douce et douce et elle plaît totalement aux gens – sa famille d’accueil est amoureuse d’elle.”

Si vous pouvez aider Poppy et d’autres animaux dans le besoin à la BC SPCA, veuillez visiter medical.spca.bc.ca.

District régional d’Alberni-ClayoquotBCSPCAChiensPORT ALBERNI