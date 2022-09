Chiot affectueux prêt à apporter de la joie à la famille pour toujours – Shaw Local

GRAYSLAKE – Aphrodite dit : « Bonjour à tous et bienvenue dans mon monde de plaisir et d’amour ! Quand nous sommes tous arrivés ici, nous étions très malades et avons dû passer du temps chez le vétérinaire d’urgence. Maintenant que nous avons récupéré, nous sommes prêts à nous amuser, alors allons-y.

“J’ai quelques jouets et je suis prêt. Tu veux de l’amour, j’en ai plein aussi. J’espère que vous aimez donner des bisous et des massages du ventre parce que j’en ai besoin tous les jours. J’espère que tu as aussi une petite place sur le lit pour moi. Bien sûr, je suis plus qu’heureux de rendre la pareille. Après tout, les relations consistent à partager nos vies et à s’aimer.

Aphrodite a environ 4 mois. Elle est stérilisée, à jour des vaccins (y compris la rage), testée négative pour le ver du cœur et en préventif et micropucée.

Bien que les visites sans rendez-vous soient les bienvenues, les adoptions se font uniquement sur rendez-vous pour s’assurer que le personnel est disponible pour aider les adoptants. Pour plus d’informations et/ou pour remplir une demande en ligne, visitez www.saveapetil.org/adopt