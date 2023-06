Chioma et l’Atlanta Drum Academy obtiennent Golden Buzzer sur ‘AGT’: Récapitulatif – Hollywood Life

Voir la galerie





La troisième semaine de L’Amérique a du talent Les auditions de la saison 18 commencent avec 59 ans Jean Vins. Il est professeur de musique et prêt à entrer dans le feu des projecteurs. Il joue sur scène avec sa guitare sur « We Will Rock You ». Il a la foule debout et Heidi Klum chanter ensemble. « Je ne m’attendais pas à ça, » Simon Cowell dit.

John se met à pleurer sur scène. La foule scande qu’elle en veut plus. « Tu es devenue une rock star », dit Heidi, avant d’ajouter que John est le « plus mignon! » Il passe au tour suivant.

Bryn Cummings a été inspiré pour devenir ventriloque en regardant Darci Lynne Farmer sur AGT. La jeune fille de 12 ans se démarque en incorporant de la magie dans son numéro. Sofia Vergara pense que Brynn est « adorable », et Heidi ajoute que Brynn a taillé le « petit acte parfait ». Simon dit à Brynn qu’elle est « si talentueuse, si charmante ». Elle obtient un « oui » des quatre juges !

Roland Abanté est une chanteuse des Philippines. Il dit aux juges qu’étant sur AGT est son « grand rêve ». Il impressionne tout le monde avec sa performance de « Quand un homme aime une femme ». Heidi déclare : « Je ne pense pas que tu aurais pu faire mieux. Simon admet qu’il hésitait à savoir si Roland pouvait le faire ou non, mais Roland l’a vraiment impressionné. Roland est ravi des commentaires de Simon parce que Simon est son juge préféré. Simon se lève pour serrer Roland dans ses bras.

Ricardo Pace a voyagé depuis l’Italie pour concourir sur AGT. Il utilise ses mains pour interpréter une chanson et Simon appuie rapidement sur son X rouge. Du bon côté, Heidi est impressionnée par son talent. « Je pense que c’est difficile ce que vous faites », dit-elle. Sofia plaisante, « Mais ça ne le rend pas bon. » Howie Mandel et Heidi donnent un « oui » à Riccardo. Après avoir été influencée par le public, Sofia lui donne le « oui » final dont il a besoin.

Comédien muet Ahren Bélisle apporte les rires avec sa routine de stand-up hilarante. Il reçoit une ovation debout de tous les juges. « Cela, je pense, va changer votre vie », dit Simon. Sofia pense qu’Ahren a une chance de gagner la saison 18 ! « Vous semblez maîtriser le timing et l’humour », déclare Howie. Howie est impressionné par la qualité d’Ahren en comédie, d’autant plus qu’il ne fait cela que depuis un an. Ahren se dirige vers le prochain tour de la saison 18.

Grâce Bon présente le hula-hoop comme vous ne l’avez jamais vu auparavant. AGT a toujours été un « objectif personnel » pour elle. Elle combine le hula-hooping et un travail aérien incroyable. Elle avale des flammes pour couronner sa routine. Howie dit à Grace que c’était le « meilleur hula-hoop » qu’il ait jamais vu. Sofia appelle la performance une « audition parfaite ».

Alfie André n’a que 12 ans et tue son interprétation de celui de Lady Gaga « Tiens ma main. » Heidi dit au jeune qu’il a « cloué » sa performance. Sofia ajoute : « Je veux déjà acheter ton disque tout de suite. » Après qu’Alfie ait reçu ses éloges, Heidi et Sofia disent à Simon qu’Alfie va être une « star ».

David Rush revient à AGT pour battre un nouveau record. Il veut un « oui » de Howie cette fois-ci et lui demande de faire partie de sa tâche record. David vise à battre le record du plus grand nombre de coups de poing en 30 secondes. Ils sont capables de battre le record avec 380 coups de poing. Malgré son palmarès, David n’avance pas dans la compétition.

Alexandre Leshchenko est rejoint par sa femme sur scène. Ils viennent tous les deux d’Ukraine. L’acte incorpore la danse et une technologie incroyable. Tout le monde est debout. « Tu es une telle star », dit Simon. Heidi dit au couple que l’acte a eu « tellement de moments incroyables ». Les juges ont hâte de voir la suite d’Alexandr.

Avaleuse d’épée aérienne Herwan Legaillard tue son audition. La dernière partie de son acte le montre en train de glisser une épée brillante dans sa gorge, et vous pouvez le voir ! Sofia s’extasie sur la routine « à couper le souffle ». Simon dit à Herwan que c’était « l’une des meilleures auditions de cette année ».

Le dernier acte de la nuit a 8 ans Chioma et l’Atlanta Drum Academy. Le groupe apporte de l’énergie et du plaisir à la AGT organiser. « C’était amusant. C’était de l’énergie », dit Howie. Sofia dit au groupe qu’ils ont une « grande chance de gagner » la saison 18. Simon dit qu’il « a absolument adoré » et se prépare à voter. Terry Crews coupes en ce sens qu’il n’est pas nécessaire de voter. Il donne à Chioma et à l’Atlanta Drum Academy son Golden Buzzer pour la saison !

