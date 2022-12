Chinois à l’étranger : inquiets, méfiants et protestataires

Huanjie Li, 26 ans, n’a jamais été aussi inquiète pour sa famille. Et elle n’a jamais été aussi inquiète de partager cette peur avec eux.

Mme Li, qui a grandi dans le nord-est de la Chine et a déménagé dans le Queens il y a plus de six ans, n’a pas parlé à ses proches à l’étranger depuis le début des manifestations généralisées là-bas.

“Je ne veux pas qu’ils soient accidentellement signalés comme des étrangers essayant de parler de la sécurité nationale chinoise”, a déclaré Mme Li.

Alors que les plus grandes manifestations depuis les soulèvements de la place Tiananmen en 1989 se propagent à travers la Chine, les Chinois de New York et de la diaspora au sens large regardent, attendent.