Chinmayi Sripada-Rahul Ravindran accueille des jumeaux, la chanteuse réagit aux internautes lui demandant si elle a opté pour la maternité de substitution

Le chanteur de lecture populaire Chinmayi Sripada et l’acteur-réalisateur Rahul Ravindran sont devenus parents de jumeaux. Sripada a partagé l’annonce dans une publication Instagram mardi soir. Bien qu’elle n’ait pas partagé de détails sur la naissance des enfants, la chanteuse a déclaré que le couple avait nommé les nouveau-nés Driptah et Sharvas.

« Driptah et Sharvas. Le centre nouveau et éternel de notre univers », a écrit Sripada, étiquetant Ravindran. Elle a même remercié ses fans et les a informés qu’elle était bannie de l’ombre et qu’elle ne pouvait pas répondre aux messages directs. Son cation disait plus loin : « Instagram m’a toujours banni de l’ombre. Je ne peux pas répondre aux DM vraiment désolé. Et merci. Les DM recevront une réponse de @chinmayi.sripada. »





Peu de temps après que Chinmayi Sripada a partagé la bonne nouvelle, les internautes ont commencé à spéculer si le couple avait accueilli les jumeaux via la maternité de substitution. Beaucoup l’ont interrogée dans la section des commentaires demandant la même chose.

Plus tard, dans un article ultérieur, la chanteuse s’en est pris aux trolls en disant qu’elle se « protégeait » alors qu’elle naviguait dans la grossesse.

« J’adore ces gens qui me demandent si j’ai eu des jumeaux par l’intermédiaire d’une mère porteuse simplement parce que je n’ai pas posté de photos de moi enceinte. Seuls ceux qui faisaient partie de mon entourage le savaient parce que je me protégeais (sic ), » dit-elle.





Chinmayi a également annoncé qu’elle et son mari Rahul Ravindran ne publieraient aucune des photos de leurs jumeaux sur les réseaux sociaux, pendant au moins un certain temps. « Les photos de nos enfants ne seront pas non plus sur nos réseaux sociaux avant longtemps », a-t-elle déclaré.

Sripada et Ravindran se sont mariés en mai 2014.