Chinmayi Sripada dément les rumeurs de grossesse et dit que « la spéculation est fatigante »

Chinmayi Sripada a récemment fait l’objet de nombreuses spéculations à cause de ses rumeurs de grossesse. Cependant, maintenant, elle a revendiqué ces faux en s’inspirant de ses histoires Instagram.

En joignant la photo qui a fait naître des rumeurs de grossesse, elle a écrit: «C’est moi dans un madisar à mon mariage. J’ai clairement des problèmes pour draper le madisar qui le fait paraître lourd sur l’estomac. Ou peu importe comment tu veux l’appeler. Je ne suis pas enceinte. J’en ai marre de ces chaînes Youtube qui donnent des conneries à clickbaity «Chinmaya baby bump» après quelques photos d’aujourd’hui qui semblaient avoir été prises sous un mauvais angle. Mon sari était peut-être lâche après beaucoup de marche.

«Je ne (trouve pas nécessaire) de partager BEAUCOUP de ma vie privée. La plupart de ce qui se passe, je ne partage pas du tout ici malgré mon activité apparemment sur les réseaux sociaux. Vous ne saurez jamais vraiment qui sont mes meilleurs amis et qui est mon cercle le plus proche. Vous ne me verrez pas parler de mes événements familiaux intimes. C’est comme ça que je suis et que je serai toujours. Personne ne m’aurait vu partager une vidéo de mon mariage sur aucune chaîne. Photos – vous verrez ce que les médias ont partagé. Je n’ai pas vraiment partagé de photos que nous avons commandées. je ne le serai pas non plus’

Elle a ajouté: «Le moment venu, je pourrai ou non partager quoi que ce soit concernant ma grossesse. Et c’est MA décision à prendre. Nous ne partagerons jamais à 100% les photos d’enfants que nous pourrions avoir. Ils ne seront pas sur les réseaux sociaux et je m’en assurerai. Cette spéculation sur la grossesse est fastidieuse. S’il te plaît, arrête’

Pour les inconnus, Chinmayi est la petite-fille du Dr Sripada Pinakapani. En 2013, via Twitter, la mère de Chinmayi, Padmhasini, a révélé que Chinmayi était fiancée à Rahul Ravindran, qui est également un acteur du sud de l’Inde. Ils se sont mariés le 5 mai 2014.