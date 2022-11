Chine zéro COVID: Pékin impose une exigence de test de coronavirus négatif dans tous les lieux publics après l’augmentation des cas | Nouvelles du monde

Les habitants de Pékin devront prouver qu’ils sont négatifs au COVID pour entrer dans n’importe quel bâtiment public à partir de jeudi après une augmentation des cas.

Les autorités de la capitale chinoise ont dit la preuve d’un négatif coronavirus un test dans les 48 heures précédentes sera nécessaire pour entrer dans les centres commerciaux, les hôtels, les bâtiments gouvernementaux et les usines.

Cela survient après que la ville a signalé 634 nouveaux cas dans les 15 heures à 15 heures, heure locale, mardi et alors que le pays tente de lutter contre une nouvelle vague de virus.

Pékin, ainsi que plusieurs autres villes, s’est engagé à assouplir les restrictions strictes de verrouillage au début du mois.

Les changements comprenaient la réduction de deux jours des périodes de quarantaine pour les contacts étroits des cas et les personnes arrivant dans le pays.

Mais avec la Chine les trois premiers décès liés au COVID en six mois ont été signalés cette semaine, et les cas continuent d’augmenter, des mesures plus strictes sont réintroduites.

Actuellement, les élèves des écoles de plusieurs districts de Pékin suivent uniquement un apprentissage en ligne, tandis que plusieurs entreprises sont fermées.

Cette semaine Sky News a visité Haizu dans la province de Guangzhou – foyer d’une nouvelle épidémie.

Une ville chinoise entame un nouveau confinement





La ville étant responsable d’environ un tiers des cas en Chine, un verrouillage est en place – mais il n’est pas aussi strict que les précédents observés cette année dans des endroits comme Shanghai.

Confinés chez eux pendant plusieurs mois, les habitants de Shanghai ont déclaré ne pas avoir accès à la nourriture et la violence a éclaté alors que les gens atteignaient le point de rupture.

Employés du gouvernement en service dans la capitale chinoise



La politique chinoise de “zéro COVID dynamique” fait des ravages dans l’économie nationale et mondiale.

La colère contre cette politique a été exacerbée après la mort d’une fillette de quatre mois alors qu’elle était en quarantaine dans un hôtel de Zhengzhou lorsque les tentatives de son père de demander de l’aide médicale pour sa petite fille malade ont été refusées.

Bien que les responsables gouvernementaux semblent avoir succombé aux pressions pour imposer des restrictions plus ciblées, ils ont également appelé à “l’unité de pensée” dans leur “guerre” continue contre le virus.