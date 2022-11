Chine zéro-Covid : les habitants de Guangzhou se « révoltent » contre les blocages oppressifs

Hong Kong

Selon des vidéos et des images circulant sur les réseaux sociaux, les résidents sous confinement de Covid dans le centre de fabrication de Guangzhou, dans le sud de la Chine, ont démoli les barrières destinées à les confiner chez eux, descendant dans la rue au mépris des ordres locaux strictement appliqués.

Certaines des images montrent de grandes foules applaudissant et déferlant à travers des barrières renversées et remplissant les rues après la tombée de la nuit dans le district de Haizhu de la ville, qui est sous un verrouillage de plus en plus restrictif depuis le 5 novembre, en tant qu’épicentre de l’épidémie de Covid en cours dans la ville.

Le bruit sourd des barrières métalliques qui tombent se répercute dans le quartier et se mêle aux acclamations dans les images, dans des scènes que plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont déclaré avoir eu lieu tard lundi soir dans les rues du quartier.

Dans une vidéo, des travailleurs de Covid en tenue médicale de protection peuvent être vus debout sur la touche alors que les barrières tombent, tout en essayant de parler aux gens dans la rue. “Ils se révoltent”, entend-on dire une voix de femme en arrière-plan d’une des vidéos. CNN a géolocalisé les images dans le district de Haizhu, mais n’a pas pu les confirmer de manière indépendante.

On ne sait pas combien de personnes ont participé à la manifestation, ni combien de temps elle a duré. Les publications connexes ont été rapidement supprimées de l’Internet chinois par les censeurs.

Lorsque CNN a atteint la ligne téléphonique du bureau du gouvernement du district de Haizhu, un opérateur téléphonique a déclaré que la zone était toujours « en grande partie fermée ».

Lorsqu’on lui a demandé si des manifestations avaient eu lieu ces derniers jours, l’opérateur a refusé de répondre.

La manifestation publique – un événement extrêmement rare en Chine, où les autorités contrôlent étroitement la dissidence – apparaît comme un autre signe de la colère et du désespoir croissants du public face aux politiques strictes du gouvernement en matière de zéro Covid.

Les scènes de Guangzhou, qui ont signalé plus de 5 100 nouveaux cas de Covid mardi – la grande majorité asymptomatique – surviennent alors que la volonté incessante de Pékin d’éradiquer la propagation du virus est confrontée à des questions de durabilité, au milieu de nouvelles variantes à propagation rapide.

La Chine connaît une augmentation des infections dans tout le pays, cette fois alimentée par des épidémies simultanées dans plusieurs villes, où les mesures de contrôle poussent les résidents et les autorités locales au bord du gouffre.

Mardi, la Commission nationale chinoise de la santé a signalé plus de 17 772 nouveaux cas de Covid à travers le pays, son total le plus élevé depuis avril 2021, Guangzhou, une ville de 19 millions d’habitants, représentant plus d’un quart de ceux-ci.

La semaine dernière, la ville a placé trois districts, dont Haizhu, sous contrôle dans le but d’endiguer la propagation, imposant une série de restrictions sur les mouvements des résidents et les activités commerciales. Cela a été suivi ces derniers jours par des mesures supplémentaires sur les quartiers désignés «à haut risque».

Zhang Yi, directeur adjoint de la commission municipale de la santé de Guangzhou, a déclaré lundi lors d’une conférence de presse que les “mesures de confinement de la pandémie” seront “renforcées” – une référence voilée pour les confinements – dans l’intégralité des districts de Liwan et Panyu, ainsi que dans certaines parties de Haizhu et les districts de Yuexiu.

L’augmentation du nombre de cas et les contrôles qui l’accompagnent ont poussé davantage de résidents à travers la Chine à remettre en question les coûts des mesures de force brute employées par les autorités pour éradiquer les cas, qui comprennent la mise en quarantaine obligatoire des contacts étroits des patients Covid, les tests de masse et les verrouillages qui peuvent voir les gens confinés dans leurs quartiers, quartiers ou appartements – parfois pendant des mois.

De hauts responsables à Pékin, dont le dirigeant chinois Xi Jinping, se sont engagés à ce que les mesures soient équilibrées avec les intérêts économiques et sociaux. La semaine dernière, les autorités ont révisé la politique, notamment en décourageant les tests de masse inutiles et la classification trop zélée des zones restreintes «à haut risque».

Ils ont également largement supprimé la mise en quarantaine des contacts étroits secondaires et réduit le temps que les contacts étroits doivent passer en quarantaine centrale – tous les changements sur lesquels les responsables insistent ne sont pas un assouplissement mais un raffinement de la politique.

Ces mesures sont intervenues alors que Xi se préparait pour une semaine de diplomatie lors de sommets en Asie du Sud-Est, signalant que la Chine était prête à revenir sur la scène mondiale, Xi rencontrant en personne les principaux dirigeants occidentaux ce mois-ci pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Mais pour les citoyens de retour au pays qui sont pris au piège de l’isolement, des problèmes récurrents comme l’accès à des soins médicaux rapides ou à suffisamment de nourriture et de fournitures, ou la perte de travail et de revenus – ont à maintes reprises entraîné des difficultés et des tragédies, y compris de nombreux décès qui seraient liés à un accès retardé aux soins médicaux.

Le district de Haizhu à Guangzhou, où des images montraient des manifestations nocturnes, abrite un certain nombre de travailleurs migrants vivant dans des immeubles densément peuplés dans des zones connues sous le nom de «villages urbains».

Leur situation peut aggraver les difficultés des mesures oppressives, car le nombre réel de résidents ayant besoin de fournitures dans un bloc de logements donné peut ne pas être clair pour les responsables de la livraison des marchandises. Il n’y a pas non plus d’option de travail à distance pour préserver les revenus des personnes employées dans les usines et sur les chantiers de construction.

Dans des messages partagés sur les réseaux sociaux, les observateurs ont noté avoir entendu des habitants de Haizhu originaires de l’extérieur de Guangzhou implorer l’aide des autorités, comme une compensation pour le loyer et des fournitures gratuites.

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on peut entendre un homme crier « Nous, les gens du Hubei, voulons manger ! Nous, les gens du Hubei, voulons être descellés ! faisant référence à une autre province de Chine, d’où viennent de nombreux travailleurs migrants du district. Il fait partie d’une foule qui s’est rassemblée face à des travailleurs de Covid en tenue de protection contre les matières dangereuses.

Dans un clip séparé de la même scène, un autre homme demande aux ouvriers : « Si vos parents sont tombés malades, comment vous sentiriez-vous ? Si vos enfants ont de la fièvre et sont empêchés de partir (pour l’hôpital), comment vous sentiriez-vous ? »

On peut entendre des personnes dans une autre vidéo crier leurs frustrations et leur désespoir à un homme qui s’identifie comme le directeur du quartier et dit qu’il veut répondre à leurs préoccupations. Un résident se précipite pour dire qu’en tant que résidents non locaux, ils doivent faire la queue pendant des heures pour les tests Covid-19 et que la viande qui leur est vendue par le gouvernement a mal tourné, alors qu’ils ne peuvent pas accéder aux lignes d’assistance locales.

« Personne n’est venu s’expliquer et la ligne du bureau de la communauté est toujours occupée. Et notre propriétaire ne se soucie pas de savoir si nous vivons ou mourons. Que devrions nous faire?” dit l’habitant, tandis que les autres membres de la foule se mettent à crier ensemble : « Descellez ! Desceller!”

Lors de la conférence de presse de la ville lundi, un responsable du district de Haizhu a reconnu les critiques selon lesquelles des restrictions auraient pu être annoncées plus tôt et avec plus de clarté sur les zones touchées par les mesures.

“Nous avons également réalisé bon nombre de nos lacunes”, a déclaré Su Mingqing, chef adjoint du district de Haizhu.