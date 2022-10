Chine zéro-Covid : la colère contre la politique monte, mais Pékin refuse de changer de cap

CNN

Une jeune femme se tient sur son balcon, criant de désespoir après que son immeuble ait été condamné au confinement.

Retenant ses larmes, elle crie des injures aux travailleurs en tenue de matières dangereuses ci-dessous dans une vidéo qui est récemment devenue virale sur la plate-forme de médias sociaux Weibo et qui semble résumer la frustration croissante du public chinois face à la politique sans compromis de leur gouvernement.

La femme est en quarantaine depuis six mois depuis son retour de l’université cet été, crie-t-elle aux travailleurs. Ils regardent en arrière, apparemment indifférents.

Alors que la plupart des économies asiatiques – même celles qui avaient auparavant des positions intransigeantes sur le zéro Covid – abandonnent les restrictions de l’ère de la pandémie, les autorités chinoises restent zélées dans les leurs, insistant à plusieurs reprises cette semaine dans des articles de médias publics sur le fait que la bataille contre le virus reste « gagnable ». ”

Cette affirmation survient alors même que les infections éclatent et qu’une nouvelle souche circule quelques jours avant l’événement politique le plus important du pays, le Congrès du Parti communiste qui débute dimanche à Pékin, au cours duquel Xi Jinping devrait consolider sa place de dirigeant le plus puissant du pays depuis des décennies.

Les observateurs du monde entier surveilleront la réunion de deux fois par décennie pour des signes des priorités du parti en ce qui concerne sa position zéro-Covid, qui a été accusée d’exacerber les problèmes croissants de l’économie, de la croissance au point mort à l’effondrement du marché du logement .

Les nerfs sont à vif dans la capitale chinoise, où des photos en ligne publiées jeudi semblaient montrer une manifestation publique exceptionnellement rare contre Xi. « Dites non au test Covid, oui à la nourriture. Non au confinement, oui à la liberté. Non au mensonge, oui à la dignité. Non à la révolution culturelle, oui à la réforme. Non au grand leader, oui au vote. Ne soyez pas un esclave, soyez un citoyen », lit-on sur une banderole accrochée au-dessus d’un viaduc malgré la sécurité accrue qui entoure le Congrès.

Pourtant, tous les signes sont que même face au mécontentement croissant du public, Xi et son parti prévoient de s’en tenir à l’approche zéro-Covid, peut-être jusqu’en 2023, les articles des médias d’État cette semaine servant à atténuer les spéculations selon lesquelles le pays pourrait changer de cap. -Congrès.

Plus de 300 millions de personnes dans des dizaines de villes en Chine ont été touchées par des fermetures totales ou partielles à un moment donné le mois dernier, selon les calculs de CNN.

Mais alors que les restrictions sont levées et imposées en réponse aux épidémies locales de Covid, le virus ne cesse de réapparaître.

Et de nouvelles épidémies signalées à travers le pays cette semaine suggèrent que davantage de misère pourrait être en route pour les citoyens chinois – comme la femme dans la vidéo Weibo – qui sont épuisés par un cycle apparemment sans fin de verrouillages.

La Commission chinoise de la santé a signalé jeudi 1 476 cas de Covid-19 transmis localement dans tout le pays, un nombre important dans un pays où même une infection peut déclencher un verrouillage à l’échelle de la ville.

Dans la province du nord-est du Heilongjiang, 900 000 habitants de la ville de Hegang sont enfermés depuis vendredi après la découverte d’un seul cas.

À Shanghai, où 25 millions de personnes ont déjà enduré deux mois du confinement le plus strict au monde, les habitants sont désormais à l’affût de tout signe de répétition alors que les autorités recommencent à resserrer les mesures.

La ville a signalé jeudi 47 cas de Covid-19, un jour après que les autorités ont ordonné à six de ses 13 districts de fermer des lieux de divertissement tels que des cybercafés, des cinémas et des bars. Le complexe Disney de Shanghai a suspendu certaines de ses attractions et performances en direct depuis dimanche.

Effrayés par la possibilité de verrouillages instantanés imprévisibles et inopinés – et conscients que les autorités ont déjà fait marche arrière après avoir suggéré qu’aucune mesure de ce type n’était à venir – certaines personnes de la ville auraient accumulé de l’eau potable.

Cet achat de panique a été aggravé par une annonce selon laquelle les autorités de l’eau de Shanghai ont pris des mesures pour assurer la qualité de l’eau après avoir découvert des entrées d’eau salée dans deux réservoirs à l’embouchure du fleuve Yangtze en septembre.

La cause exacte de l’augmentation des infections n’est pas claire, bien que les autorités s’efforcent de contenir la propagation de la souche de coronavirus BF.7 après sa première détection en Chine fin septembre à Hohhot, la capitale de la Mongolie intérieure.

Le pays a également connu une augmentation du nombre de cas dans les destinations touristiques nationales, malgré ses restrictions strictes ayant découragé les gens de voyager ou de dépenser pendant les vacances de la Golden Week en Chine début octobre.

Hohhot a enregistré 329 cas jeudi, selon la Commission nationale de la santé, qui considère désormais la région éloignée comme un point chaud à haut risque.

Plus de 240 000 étudiants universitaires de Mongolie intérieure ont été enfermés sur des campus en raison de la dernière épidémie, selon Zhang Xiaoying, directeur adjoint du Département régional de l’éducation. Et l’épidémie sur le campus a conduit à des mesures punitives, un patron du Parti communiste d’une université ayant été limogé après que 39 étudiants de son institution aient été testés positifs.

Ensuite, il y a la situation dans l’extrême ouest du Xinjiang, où quelque 22 millions de personnes ont été interdites de quitter la région et sont tenues de rester chez elles. Le Xinjiang a enregistré 403 nouveaux cas jeudi, selon un décompte officiel.

Pourtant, au milieu de tout cela, Pékin ne semble pas disposé à abandonner sa position dure. Pendant trois jours cette semaine, le Quotidien du Peuple, porte-parole du Parti communiste, a publié des commentaires réitérant que la Chine ne baisserait pas la garde.

“Se coucher à plat n’est pas conseillé”, a-t-il déclaré mercredi dans son troisième commentaire, faisant référence à une phrase chinoise qui dénote la complaisance.

La bataille contre Covid était gagnable, a-t-il insisté. D’autres pays qui avaient rouvert et assoupli les restrictions l’avaient fait parce qu’ils n’avaient pas le choix, a-t-il déclaré, car ils n’avaient pas réussi à “contrôler efficacement l’épidémie en temps opportun”.