Chine Xi a mis en garde contre l’ingérence de Taïwan, aucune invasion rapide n’est prévue (analystes)

De plus, l’appel du dirigeant chinois au parti de “construire une puissance socialiste moderne d’ici 2049” indique “sa détermination à résister aux pressions extérieures et à diriger la Chine sur la voie du parti”, a déclaré le cabinet de conseil en risques politiques Eurasia Group.

“Certes, les dirigeants chinois ont pris très attentivement note de ce qui s’est passé dans la guerre d’Ukraine et du genre d’étranglement que l’Occident a pu mettre sur la Russie et bien sûr, il y a un sentiment de grande concurrence entre les États-Unis et La Chine aussi”, a déclaré Prasad.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris que Xi soit resté ferme sur les politiques zéro Covid de la Chine au désespoir des entreprises qui espèrent que le pays rouvrira, Bilahari a déclaré que Xi était motivé par une logique de parti et politique qui est secondaire à la logique économique.

“L’abandonner brusquement reviendrait à admettre que c’était une erreur … il se déroulera progressivement au cours des deux prochaines années sans jamais admettre qu’il a échoué”, a déclaré Bilahari à CNBC.

Loh du NTU de Singapour a déclaré que s’en tenir aux politiques zéro Covid avait d’autres aspects pratiques. L’infrastructure médicale chinoise doit être réformée avant de pouvoir faire face à un nombre plus élevé d’infections.

“La méthode la plus simple, la plus rapide et, à certains égards, la plus sûre pour empêcher les décès dus à Covid de devenir incontrôlable est la politique zéro-Covid. Je m’attends à quelques ajustements au niveau de la mise en œuvre, mais probablement rien au-delà”, a-t-il déclaré.