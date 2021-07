Chine vs. Zambie – Rapport de match de football – 24 juillet 2021

Barcara Banda célèbre avec ses coéquipiers zambiens lors du tirage au sort épique avec la Chine. Kohei Chibahara/AFP via Getty Images

Les Copper Queens de la Zambie ont tenu la Chine 4-4 dans un thriller olympique samedi, avec Barbra Banda, basée en Chine, devenant le premier joueur – homme ou femme – à marquer des tours du chapeau consécutifs lors du tournoi, tandis que Wang Shuang a marqué les quatre joueurs asiatiques. les objectifs de l’équipe.

Les seuls représentants de l’Afrique ont rebondi après leur défaite 10-3 face aux champions d’Europe des Pays-Bas lors de leur match d’ouverture mercredi – la plus grande défaite footballistique du pays – pour maintenir en vie leurs faibles espoirs de progression dans le groupe F lors d’un match de montagnes russes.

Eux et la Chine sont à un point de leurs deux premiers matches, tandis que les Pays-Bas et le Brésil – tous deux à trois points – se rencontreront plus tard samedi.

La Zambie, dynamique mais exposée, a la chance d’être en vie dans la compétition alors que Shuang s’est vu refuser un cinquième à la mort lorsque la gardienne des Copper Queens Hazel Nali – blâmée pour ses erreurs contre les Néerlandais – s’est imposée pour nier l’attaquant qui approchait dont l’effort dévié au-dessus de la barre transversale.

La Chine, qui avait elle-même été battue 5-0 par le Brésil lors de son match d’ouverture olympique, a commencé fort au stade Miyagi et a pris l’avantage grâce à l’irrépressible Shuang à la sixième minute lorsqu’elle a terminé calmement dans la surface après avoir été jouée par Zhang Xin. .

Les signes avant-coureurs étaient là pour la Zambie, qui a effectué trois changements après la raclée des Pays-Bas, dès la première minute du match.

La défense des Africains a été instantanément rattrapée par une passe en profondeur de Wang Xiaoxue, mais Xin a été signalé pour hors-jeu.

L’attaquante du BIIK Kazygurt Rachael Kundananji a égalisé pour le Shepolopolo neuf minutes plus tard, alors qu’elle rencontrait le centre d’Esther Siamfuko pour rentrer à la maison avec un bon coup d’œil, la défense zambienne qui a tant lutté contre les Néerlandais a de nouveau été exposée lorsque Wang Shanshan a semblé en avoir ajouté un autre – seulement pour que VAR intervienne avec un appel de hors-jeu.

Le sursis de la Zambie a été bref, alors que Shuang a redonné l’avance à la Chine avec deux points en l’espace de deux minutes en première mi-temps.

À la 22e minute, elle a répondu le plus rapidement à la tête de Wang Shuang pour rétablir l’avance chinoise, avant de capitaliser une minute plus tard sur une belle passe du même joueur pour terminer sereinement au-delà de Nali et conclure son tour du chapeau.

Tard dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, la Zambie, classée 104e au monde, a lancé son deuxième retour de la journée, avec Banda – la première joueuse de son pays à jouer en Chine – comme prévu en tête de la charge.

La joueuse de 21 ans avait battu plusieurs records personnels lors de cette défaite 10-3 contre les Pays-Bas malgré le chaos qui l’entourait, devenant ainsi la première buteuse de la Zambie au tournoi, la première Africaine à marquer un tour du chapeau lors de la compétition et la plus haute du continent. -temps buteur féminin dans l’histoire olympique.

La meilleure buteuse de la Super League féminine chinoise 2020 était à nouveau dans une forme sensationnelle, marquant froidement depuis le point à deux minutes de la pause après que l’influente Kundananji eut été renversée dans la surface.

Au début de la seconde mi-temps, c’était 3-3, alors que la capitaine Banda – qui joue son football pour Shanghai Shengli – s’est superbement imbriquée avec Kundananji une fois de plus pour tirer un tir bas d’un compteur.

Les deux équipes avaient concédé un total de 21 buts jusqu’à ce stade du tournoi, et juste avant l’heure de jeu, il semblait que la Chine pourrait tirer le prochain sang lorsque Ochumba Oseke a été pénalisé pour une botte haute dans la surface. L’arbitre a fait référence à VAR qui a finalement estimé que son autorisation était conforme aux règles, ce qui a incité le contingent zambien à être soulagé.

Cependant, la Chine a eu peu de réponse à Banda, qui a donné l’avantage à la Zambie – la première fois qu’ils ont été en tête de tout le tournoi – à 21 minutes de la fin, lorsqu’elle a bouclé un magnifique dribble, éliminant deux défenseurs chinois dans le processus, avant de finir au-delà de Peng Shimeng, qui l’avait renié auparavant à plusieurs reprises.

Cependant, le duel de Shuang avec Banda n’était pas terminé et elle en a également ajouté un autre à la 84e minute du point de penalty après que Lushomo Mweemba ait été réputé avoir manipulé le ballon dans la surface de réparation de la Zambie à la suite d’un contrôle VAR angoissant.

Li Quintong a été expulsé quelques instants plus tard pour avoir abattu Banda, qui a donné à la défense chinoise un temps torride tout au long du combat, et il devait y avoir un dernier rebondissement, lorsque l’arrêt héroïque de dernière minute de Nali a privé Shuang d’un cinquième.

La Zambie a déjà battu le record de buts marqués par une équipe africaine dans une seule compétition olympique, bien que le tirage au sort laisse aux deux équipes beaucoup à faire pour se qualifier pour les quarts de finale ; La Chine affrontera les Pays-Bas à Yokohama et la Zambie affrontera le Brésil à Saitama lors de leurs derniers matches mardi.