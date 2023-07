Chine : Une tempête de sable massive avec des nuages ​​​​de poussière de 300 pieds engloutit totalement la ville | Nouvelles du monde

La tempête terrifiante a effacé la visibilité après son arrivée (Photo: Sky News) Une gigantesque tempête de sable a complètement submergé une ville entière en Chine. D’énormes nuages ​​​​de poussière inquiétants ont formé un mur de sable de 300 pieds de haut lorsque la ville de Hami, dans le nord-ouest du pays, a été touchée. L’arrivée de la tempête d’apparence apocalyptique a été filmée par des habitants de la région autonome ouïghoure du Xinjiang en Chine alors qu’elle s’abattait rapidement. Des images montraient le déluge de poussière dominant les plus hauts bâtiments de la ville, rapporte Sky News. Il a ensuite complètement effacé la visibilité et rendu le ciel brumeux orange. Un avertissement météorologique jaune avait été émis pour la zone, qui est la deuxième alerte la plus basse sur l’échelle à quatre niveaux et signifie qu’il existe un risque de danger «modéré». Après l’arrivée des panaches terrifiants dans la ville, la tempête aurait duré environ une heure et demie avant de se dissiper. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo D’autres vidéos filmées par des résidents locaux ont également montré des vents à grande vitesse au plus fort du blizzard. Hami se trouve juste à l’ouest du désert de Gobi qui s’étend sur 500 000 miles carrés à travers le nord de la Chine et la Mongolie. Les tempêtes de sable, également connues sous le nom de haboobs, sont des tempêtes intenses qui sont portées par le vent dans les régions désertiques du monde, selon EarthSky. Plus : Tendance

Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), ils sont généralement « causés par des orages – ou de forts gradients de pression associés à des cyclones – qui augmentent la vitesse du vent sur une large zone ». Les météorologues disent: « Ces vents violents soulèvent de grandes quantités de sable et de poussière des sols nus et secs dans l’atmosphère, les transportant à des centaines, voire des milliers de kilomètres. » La visibilité a été complètement entravée par l’énorme tempête (Photo: Sky News) Les Haboobs peuvent présenter un risque sérieux pour la santé humaine, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Selon l’OMM, les particules de poussière et de sable peuvent provoquer des irritations de la peau et des yeux, telles que la conjonctivite, tandis que les particules plus fines peuvent causer des problèmes au système respiratoire et aux organes. Les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents ou souffrant d’asthme peuvent être gravement touchées par une tempête de sable, les résidents étant toujours invités à rester à l’intérieur en cas de grève. Cela représente également un danger pour les conducteurs et le National Weather Service déclare: «Une tempête de poussière arrive généralement soudainement sous la forme d’un mur de poussière et de débris qui peut mesurer des kilomètres de long et plusieurs milliers de pieds de haut. «Ils frappent sans préavis, rendant les conditions de conduite dangereuses. La poussière aveuglante et étouffante peut rapidement réduire la visibilité, provoquant des accidents pouvant impliquer des collisions en chaîne, créant des empilements massifs. En 2021, un Une tempête de sable a causé un accident de 22 voitures qui a coûté la vie à huit personnes, dont des enfants, dans l’Utah, aux États-Unis. L’année dernière, une personne a été tuée et des dizaines ont été blessées lorsqu’une tempête de sable de 50 mph a provoqué l’effondrement d’une scène lors d’un festival près de Valence en Espagne. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source