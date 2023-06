Chine Une explosion dans un restaurant barbecue fait 31 morts et 7 blessés

Le président chinois Xi Jinping a lancé jeudi une campagne de sécurité nationale, un jour après que les médias d’État ont annoncé que 31 personnes avaient été tuées dans une explosion dans un restaurant de barbecue.

L’agence de presse chinoise Xinhua a rapporté qu’une explosion de gaz dans un restaurant de barbecue à deux étages dans la région du Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine, a tué 31 personnes mercredi soir.

L’explosion a ravagé le restaurant vers 20h40 mercredi dans une rue animée de Yinchuan, la capitale de la région autonome traditionnellement musulmane du Ningxia Hui, alors que les gens se rassemblaient avant le festival des bateaux-dragons, selon l’agence de presse Xinhua. En plus des personnes tuées, les rapports indiquent que sept autres ont été blessés, dont au moins un grièvement.

L’explosion a laissé inconscient de nombreuses personnes qui ont dû être transportées hors du magasin, selon le site d’information en ligne The Paper, qui a cité un membre de l’équipe de recherche et de sauvetage. Les victimes comprenaient des personnes âgées et des lycéens, selon le site d’information.

Une heure avant l’explosion, les employés ont remarqué l’odeur de gaz de cuisine et ont découvert qu’un robinet de réservoir de gaz était cassé, selon Xinhua. L’explosion s’est produite alors qu’un employé remplaçait la vanne.

Xi a exigé des soins médicaux urgents pour les blessés et une révision de la sécurité après l’explosion, a indiqué Xinhua.

Le président chinois a appelé à des efforts pour déterminer rapidement la cause de l’accident et tenir les gens responsables en vertu de la loi.

M. Xi a également déclaré que toutes les régions et les départements concernés devraient faire face à « tous les types de risques et de dangers cachés » et lancer des campagnes pour promouvoir la sécurité au travail.

Neuf personnes ont été arrêtées par les autorités, dont le propriétaire du restaurant, des actionnaires et des employés. Leurs avoirs ont également été gelés, selon Xinhua.

L’explosion s’est produite dans un point de vente de Fuyang Barbecue, une chaîne de restaurants à Yinchuan populaire pour ses brochettes grillées et ses plats sautés, a déclaré The Paper. Le restaurant sur deux étages pouvait accueillir 20 personnes au rez-de-chaussée et offrait des salles à manger privées et un karaoké au deuxième étage.

Une vidéo sur la plateforme de médias sociaux Douyin – la version de TikTok autorisée en Chine continentale – a montré des sauveteurs sur des échelles essayant d’atteindre les victimes au deuxième étage, selon l’Associated Press. Des personnes qui semblaient légèrement blessées attendaient de l’aide sur le bord de la route. D’autres vidéos montraient au moins six camions de pompiers sur les lieux et des spectateurs en train de pleurer.

Le ministère de la Gestion des urgences du gouvernement central a déclaré sur les réseaux sociaux que les travaux de recherche et de sauvetage au restaurant étaient terminés tôt jeudi matin et que les enquêteurs s’efforçaient de déterminer la cause de l’explosion. Le Dragon Boat Festival est une fête consacrée à manger des boulettes de riz et des bateaux de course propulsés par des équipes de pagayeurs. Alors que la majorité de la population de Yinchuan est composée de Chinois Han, un tiers sont des Hui ou des musulmans chinois.

Reuters a rapporté que l’explosion a déclenché un débat sur les réseaux sociaux chinois concernant la sécurité des restaurants de barbecue, qui sont à la mode parmi les influenceurs en ligne. Leur popularité a augmenté à mesure que les voyages intérieurs ont grimpé en flèche après la levée des mesures de contrôle « zéro-COVID » du gouvernement à la fin de l’année dernière.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.