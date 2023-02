Chine : un ballon au-dessus du ciel américain est destiné à la recherche, le vent l’a poussé

La Chine a déclaré vendredi qu’un ballon repéré au-dessus de l’espace aérien américain avait été utilisé pour des recherches météorologiques et avait été dévié de sa trajectoire, malgré les soupçons américains d’espionnage. La découverte a encore tendu les relations déjà tendues entre Pékin et Washington.

Le Pentagone a décidé de ne pas abattre le ballon, qui survolait potentiellement des sites sensibles, par crainte de blesser des personnes au sol.

Les États-Unis n’ont pas eu de réponse immédiate à l’explication chinoise, qui est intervenue alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken devait effectuer son premier voyage à Pékin ce week-end. La visite n’a pas été officiellement annoncée et il n’était pas clair si la découverte du ballon affecterait ses projets de voyage.

Blinken serait le membre le plus haut gradé de l’administration du président Joe Biden à se rendre en Chine, dans le cadre d’une mission visant à atténuer une forte baisse des relations entre les pays au milieu des différends commerciaux et des inquiétudes concernant la position de plus en plus agressive de Pékin envers Taïwan et dans la mer de Chine méridionale.

Dans un communiqué vendredi soir, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le ballon était un dirigeable civil utilisé principalement pour la recherche météorologique. Le ministère a déclaré que le dirigeable a des capacités “d’auto-direction” limitées et “a dévié loin de sa trajectoire prévue” à cause des vents.

“La partie chinoise regrette l’entrée involontaire du dirigeable dans l’espace aérien américain en raison d’un cas de force majeure”, indique le communiqué, citant un terme juridique utilisé pour désigner des événements indépendants de sa volonté.

Jeudi, un haut responsable américain de la défense a déclaré aux journalistes du Pentagone que les États-Unis avaient “une très grande confiance” dans le fait que l’objet repéré au-dessus de l’espace aérien américain ces derniers jours était un ballon chinois à haute altitude et qu’il survolait des sites sensibles pour collecter des informations. L’un des endroits où le ballon a été repéré était le Montana, qui abrite l’un des trois champs de silos de missiles nucléaires du pays à la base aérienne de Malmstrom. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’informations sensibles.

Le responsable de la défense a déclaré que les États-Unis ont estimé que le ballon avait une valeur “limitée” en termes de fourniture de renseignements qui ne pourraient pas être obtenus par d’autres technologies, telles que les satellites espions.

On ne sait pas ce qui se passera avec le ballon s’il n’est pas abattu.

Attaché de presse du Pentagone Brig. Le général Patrick Ryder a déclaré jeudi qu’une activité similaire de ballons avait été observée au cours des dernières années et que le gouvernement avait pris des mesures pour s’assurer qu’aucune information sensible n’était volée.

Il a déclaré que le ballon volait bien au-dessus de la hauteur à laquelle volent les avions commerciaux et ne présentait pas de menace pour les personnes au sol.

Biden a été informé et a demandé à l’armée de présenter des options, selon un haut responsable de l’administration, qui n’était pas non plus autorisé à discuter publiquement d’informations sensibles. Le haut responsable de la défense a déclaré que les États-Unis avaient préparé des avions de chasse, y compris des F-22, pour abattre le ballon si on l’ordonnait.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le général de l’armée Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, ont déconseillé de prendre des “actions cinétiques” en raison des risques pour la sécurité des personnes sur le terrain. Biden, un démocrate, a accepté cette recommandation.

Même si le ballon se trouvait au-dessus d’une zone peu peuplée du Montana, sa taille créerait un champ de débris suffisamment grand pour mettre des personnes en danger.

Le responsable de la défense n’a pas précisé la taille du ballon, mais a déclaré que les pilotes commerciaux pouvaient le repérer depuis leur cockpit.

Le ballon a été signalé pour la première fois par NBC News.

Une photographie d’un grand ballon blanc qui s’attarde au-dessus de la zone a été prise par The Billings Gazette. On pouvait le voir dériver dans et hors des nuages ​​et avait ce qui semblait être un panneau solaire suspendu au fond, a déclaré le photographe de la Gazette Larry Mayer.

L’apparition du ballon ajoute aux préoccupations de sécurité nationale des législateurs américains concernant l’influence de la Chine aux États-Unis, allant de la prévalence de l’application pour smartphone extrêmement populaire TikTok aux achats de terres agricoles américaines.

“Le mépris effronté de la Chine pour la souveraineté américaine est une action déstabilisatrice à laquelle il faut s’attaquer”, a tweeté le président de la Chambre du Parti républicain, Kevin McCarthy.

Les tensions avec la Chine sont particulièrement vives sur de nombreuses questions, allant de Taïwan et de la mer de Chine méridionale aux droits de l’homme dans la région occidentale du Xinjiang en Chine et à la répression des militants pour la démocratie à Hong Kong. Le soutien tacite de la Chine à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, son refus de freiner l’expansion du programme de missiles balistiques de la Corée du Nord et les différends en cours sur le commerce et la technologie ne sont pas les moindres sur cette liste d’irritants.

Mardi, Taïwan a brouillé des avions de chasse, mis sa marine en alerte et activé des systèmes de missiles en réponse aux opérations à proximité de 34 avions militaires chinois et de neuf navires de guerre qui font partie de la stratégie de Pékin pour perturber et intimider la démocratie insulaire autonome.

Vingt de ces avions ont traversé la ligne centrale dans le détroit de Taiwan qui a longtemps été une zone tampon non officielle entre les deux parties, qui se sont séparées lors d’une guerre civile en 1949.

Pékin a également intensifié les préparatifs d’un éventuel blocus ou d’une action militaire contre Taïwan, ce qui a suscité une inquiétude croissante parmi les chefs militaires, les diplomates et les élus aux États-Unis, le principal allié de Taïwan.

—Emily Wang Fujiyama, Tara Copp et Lolita C. Baldor, Associated Press

ChinaspyÉtats-Unis