Chine Taiwan : Pékin n’aime vraiment pas le nouveau président de Taiwan

Légende, Les avions à réaction de l’armée de l’air taïwanaise se préparent à décoller en réponse aux exercices chinois

Auteur, Rupert Wingfield-Hayes

Rôle, BBC News, Taipei

23 mai 2024 Mis à jour il y a 43 minutes

C’est le deuxième jour des exercices militaires chinois dans le ciel et les mers autour de Taiwan – et les derniers exercices montrent comment l’Armée populaire de libération encerclerait l’île de tous côtés par des navires et des avions.

Il s’agit d’une répétition de la façon dont Pékin s’emparerait de l’île, comme il s’est engagé à le faire à plusieurs reprises.

La Chine a déjà établi une nouvelle norme dans le détroit de Taiwan, en intensifiant progressivement la pression militariste sur l’île autonome.

Alors, en quoi ces exercices sont-ils différents – et que nous disent-ils ?

Il est difficile de dire exactement ce qui se passe, mais d’après ce que Pékin a rendu public, les zones couvertes par ces exercices sont peut-être les plus vastes que nous ayons jamais vues, et comprennent une grande partie du détroit de Taiwan, le canal Bashi (qui sépare Taiwan de les Philippines) et de vastes étendues du Pacifique le long de la côte est de Taiwan.

Les exercices de jeudi se sont concentrés sur l’encerclement de l’île, simulant une attaque à grande échelle, sans le débarquement réel des troupes, a déclaré l’expert militaire taïwanais Chieh Chung. Il pense que l’inclusion de toutes les îles au large de Taiwan démontre le plan de la Chine d’éliminer les installations qui pourraient lancer une contre-attaque contre l’APL. Il pense également que cet exercice de deux jours ne sera pas le dernier que Taiwan devra subir cette année – d’où le nom « Joint Sword 2024-A ».

Les images d’aujourd’hui montrent l’Armée populaire de libération (APL) se préparant à une simulation de frappe contre les principales villes et ports de Taiwan. Une vidéo dramatique publiée par le commandement oriental de l’APL montre des flottes de navires s’approchant de Taiwan, accompagnées des mots « Push in ! » « Encercler! » « Verrouillage! » . L’ensemble de Taiwan est alors surligné en orange – ce qui indique vraisemblablement un contrôle total.

La Chine a également publié une vidéo d’un colonel de l’APL expliquant le but des exercices dans un langage politiquement chargé : « Comme nous pouvons le voir, nous avons établi deux zones d’exercices dans l’espace maritime et aérien près de la partie orientale de l’île, principalement pour bloquer la fuite des séparatistes de « l’indépendance de Taiwan » et briser leur zone de confort », dit-il.

La côte est de l’île abrite des infrastructures militaires cruciales et, en raison de sa proximité avec les îles du sud du Japon, constitue également une route de réapprovisionnement fiable pour les alliés de Taiwan, y compris les États-Unis.

Mais la réalité est plus prosaïque. D’une part, la Chine a publié une vidéo d’un groupe de navires des garde-côtes s’approchant à moins de trois milles marins d’une île contrôlée par Taiwan appelée Wu-Qiu. Il s’agit d’un petit affleurement rocheux au large des côtes du Fujian. Ses seuls occupants sont des colonies d’oiseaux marins et une petite garnison de soldats taïwanais.

Jeudi, le ministère taïwanais de la Défense a enregistré 49 avions chinois, 19 navires militaires et sept navires des garde-côtes à proximité des eaux territoriales taïwanaises. Les navires sont en grande partie des frégates et des corvettes, qui sont plus petites et transportent une charge d’armes plus légère.

Il n’y a eu aucun signe de participation de navires lourds chinois tels que des navires d’assaut amphibies ou des porte-avions. Une véritable flotte d’invasion nécessiterait des navires beaucoup plus gros et des effectifs bien plus importants. La dernière fois qu’un assaut amphibie majeur a eu lieu près de Taïwan, c’était lors de l’invasion américaine d’Okinawa en 1944. Cette flotte américaine comptait près de 300 combattants navals, dont 11 porte-avions (grands porte-avions) et des centaines de navires de transport de troupes et de ravitaillement.

Pékin n’aime vraiment pas le nouveau président de Taiwan

L’armée de jeudi a été accompagnée d’une tirade contre l’homme qui, selon Pékin, avait déclenché tout cela : William Lai, le nouveau président de l’île.

Le Global Times l’avait déjà qualifié d’« arrogant » et d’« imprudent », et CCTV a écrit qu’il « serait certainement cloué au pilier de la honte dans l’histoire » et l’a fustigé pour avoir « vendu la théorie des deux nations ».

Le crime présumé du président Lai est que dans son discours d’investiture lundi, il a utilisé le mot Chine pour décrire la Chine. Pékin affirme que ce faisant, M. Lai a révélé sa véritable pensée selon laquelle Taiwan n’est pas la Chine et que ce sont deux pays différents. C’est, à leurs yeux, un aveu de son idéologie « séparatiste ».

Pour les étrangers, tout cela peut paraître absurde. Mais pendant des décennies, Pékin et Taipei ont obscurci leur définition de la Chine et la question de savoir si Taiwan en faisait partie. Même l’ancienne présidente Tsai a pris soin de faire référence à la Chine en utilisant des termes euphémistiques comme « l’autre côté du détroit » ou « les autorités de Pékin ».

Source des images, Garde côtière de Taïwan Légende, Un navire de guerre chinois navigue dans les eaux proches de l’îlot Pengjia, dans le nord de Taiwan, le 23 mai.

Certains universitaires taïwanais vous diront qu’un tel langage est important et que M. Lai a franchi une ligne dangereuse. D’autres affirment que la haine de Pékin à son égard était déjà gravée dans le marbre et que son discours n’a fait que fournir une justification rhétorique à la dernière série d’intimidations.

La plupart conviennent que cela ne change rien au fait fondamental selon lequel Xi Jinping souhaite que la Chine contrôle Taïwan, et le peuple taïwanais ne le souhaite absolument pas.

Mais personne à Taiwan n’est particulièrement surpris. Pour eux, le Parti communiste chinois (PCC) est plutôt prévisible. Lorsque le DPP de M. Lai a remporté une troisième élection présidentielle consécutive ici début janvier, beaucoup se sont demandé comment et quand Pékin réagirait.

L’hypothèse évidente était que cela se produirait après l’inauguration du mandat de M. Lai avec son premier discours présidentiel. Nous voilà donc, quatre jours après l’investiture du président Lai, et Pékin a publié une réponse.

Le principal indice que rien de tout cela n’est spontané réside dans la préparation. Aucune armée, pas même l’APL, ne peut mobiliser un exercice de cette ampleur en quelques jours.

Il convient également de noter que jusqu’à présent, la Chine a franchi à plusieurs reprises la ligne médiane – une frontière non officielle située à environ 50 milles marins des côtes des deux côtés. Mais il n’a pas encore traversé la zone contiguë, située à environ 24 milles des côtes de Taiwan. Cela serait considéré comme une escalade majeure. Et cela suggère que malgré sa rhétorique agressive, Pékin reste prudent.

Dans les rues de Taipei, la réponse aux exercices a été un haussement d’épaules collectif. Beaucoup vous diront qu’ils ne sont pas inquiets. Mais ce n’est pas tout à fait vrai. Vivre à côté de la Chine, c’est comme vivre dans une zone sismique. La menace est toujours là et les exercices deviennent de plus en plus importants et dangereux, vous devez donc vous y préparer. Mais il faut aussi continuer à vivre sa vie.

Malgré les relations rancunières entre le PDP au pouvoir à Taiwan et l’opposition – ils se sont bagarrés au Parlement la semaine dernière – les exercices chinois ont rapproché tous les partis. Le KMT, parti d’opposition, traditionnellement considéré comme pro-Chine, a appelé Pékin à faire preuve de retenue. Ce n’est pas le moment où ils veulent être perçus comme étant amis avec Pékin.

Il y a là une étrange ironie, qui montre à quel point les dirigeants communistes chinois comprennent peu Taiwan et son peuple.

Ils ont déclaré que les opérations militaires visent uniquement à « dissuader et vaincre les forces indépendantistes ».

Chaque fois que la Chine multiplie les intimidations militaires, le soutien au DPP tend à augmenter, et celui au KMT « favorable à la Chine » diminue. Un exemple plus récent : des mois d’incursions militaires à l’approche des élections de janvier ont placé M. Lai au poste le plus élevé.