Chine : Préjugé zéro-COVID vu dans les « médias occidentaux »

PÉKIN –

La Chine a accusé jeudi “certains médias occidentaux” de parti pris, de diffamation et de manipulation politique dans leur couverture de la fin brutale par la Chine de sa politique stricte “zéro-COVID”, alors qu’elle défendait vigoureusement les mesures prises pour préparer le changement de stratégie.

La décision de décembre de mettre fin aux tests de masse et aux quarantaines a entraîné une forte augmentation des cas, certains hôpitaux et crématoriums étant submergés de victimes.

Un éditorial du People’s Daily, porte-parole du Parti communiste au pouvoir, a décrit ce qu’il a appelé les “mesures d’optimisation et de contrôle” de la Chine et a fustigé les rapports des médias qu’ils n’ont pas identifiés comme “un battage médiatique, une diffamation et une manipulation politique complètement biaisés avec des arrière-pensées”.

Depuis la première vague de nouveaux cas, la vie dans une grande partie de la Chine est largement revenue à la normale, bien que les responsables aient exprimé leur inquiétude quant à une nouvelle propagation du virus dans la campagne pendant la ruée vers les voyages du Nouvel An lunaire en cours.

Malgré cela, l’éditorial indique que de nombreuses localités ont “passé le pic de l’épidémie, et la production et la vie s’accélèrent pour revenir à la normale”.

“Zero-COVID”, comme la stratégie a été connue, cherchait à suivre et à isoler chaque cas d’infection, ainsi que ceux qui avaient été en contact avec eux et même des contacts de troisième main. Il a confiné des millions de personnes dans des villes comme Shanghai chez elles pendant deux mois ou plus, beaucoup souffrant de pénuries alimentaires et d’un manque d’accès aux soins de santé.

La Chine a fermement défendu cette politique mais a commencé à la démanteler sous la pression économique et après que de très rares manifestations de rue ont éclaté à Pékin et dans d’autres grandes villes dénonçant le parti au pouvoir et son chef, Xi Jinping. Le 8 janvier, il a franchi une étape supplémentaire en éliminant l’obligation pour les personnes arrivant de l’étranger de subir des quarantaines longues et coûteuses.

La Chine a rejeté les critiques tant étrangères que nationales concernant les excès de la politique, dénonçant les appels antérieurs de l’Organisation mondiale de la santé pour qu’elle s’adapte aux changements dans la nature du virus, les qualifiant d'”irresponsables”.

Cela a rendu le passage brutal au milieu de l’hiver à une politique consistant simplement à prévenir les cas les plus graves d’autant plus choquants pour la population, dont beaucoup ont défié les censeurs pour exprimer leur colère en ligne. Pratiquement du jour au lendemain, les stations de test où les gens faisaient la queue ont disparu, tandis que les hôpitaux de campagne mettaient en quarantaine des millions de personnes simplement emballées.

La Chine a également cessé de publier des chiffres sur les nouveaux cas et les décès, qu’elle était depuis longtemps soupçonnée de sous-déclarer, ce qui a entraîné de nouvelles plaintes de l’OMS et de pays étrangers concernant un manque de transparence. Des estimations non confirmées évaluent désormais le nombre de nouveaux cas à des dizaines de milliers par jour, et jusqu’à 85 % de la population de certaines provinces a été infectée.

La Chine a également rejeté les appels à publier plus de données et à fournir plus d’informations sur l’origine du virus, détecté pour la première fois dans la ville centrale de Wuhan en Chine fin 2019, accusant les demandeurs de “politiser” la question.

Le gouvernement a également fustigé les pays qui exigent que les voyageurs en provenance de Chine présentent un test viral négatif, qualifiant la demande de “discriminatoire” même si elle exige la même chose de toute personne entrant en Chine.

Cette attitude défensive s’est reflétée dans l’éditorial du Quotidien du Peuple, qui disait : « Grâce à des préparatifs médicaux méticuleux, à des réserves de capacité de production suffisantes et à une planification et un équipement organisationnels solides, la Chine a passé sans heurts la période d’adaptation après la ‘transition’ et le ‘changement’ de la politique de prévention des épidémies.

“Face aux réalisations de la Chine en matière de prévention et de contrôle, toute manipulation politique est pâle et impuissante”, a-t-il ajouté, citant l’appui d’universitaires au Nigeria, au Kenya et en Russie, tous de proches partenaires diplomatiques chinois.

“Toutes les parties doivent se concentrer sur la lutte contre l’épidémie elle-même, éviter tout propos ou acte qui politise l’épidémie, renforcer la solidarité et la coopération, et travailler ensemble pour vaincre l’épidémie”, a déclaré l’éditorial.