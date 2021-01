GENÈVE (AP) – Un groupe d’experts mandaté par l’Organisation mondiale de la santé a critiqué la Chine et d’autres pays pour ne pas avoir agi pour endiguer plus tôt l’épidémie initiale de coronavirus et s’est demandé si l’agence de santé des Nations Unies aurait dû la qualifier de pandémie plus tôt.

Dans un rapport publié lundi, le panel dirigé par l’ancienne présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf et l’ancien Premier ministre néo-zélandais Helen Clark a déclaré qu’il y avait «des occasions manquées d’appliquer des mesures de santé publique de base le plus tôt possible» et que les autorités chinoises auraient pu déployer leurs efforts. «Plus vigoureusement» en janvier, peu de temps après que le coronavirus a commencé à écoeurer des groupes de personnes.

«La réalité est que seule une minorité de pays a pleinement profité des informations dont ils disposaient pour répondre aux preuves d’une pandémie émergente», a déclaré le panel.

Les experts se sont également demandé pourquoi l’OMS n’avait pas déclaré une urgence de santé publique mondiale plus tôt. L’agence de santé des Nations Unies a convoqué son comité d’urgence le 22 janvier, mais n’a qualifié la pandémie émergente d’urgence internationale qu’une semaine plus tard. À l’époque, l’OMS a déclaré que son comité d’experts était divisé sur la question de savoir si une urgence mondiale devait être déclarée.

« Une autre question est de savoir si cela aurait aidé si l’OMS avait utilisé le mot pandémie plus tôt qu’elle ne l’a fait », a déclaré le panel.

L’OMS n’a décrit l’épidémie de COVID-19 comme une pandémie que le 11 mars, quelques semaines après que le virus ait commencé à provoquer des flambées explosives dans de nombreux continents, répondant à la définition de l’OMS d’une pandémie de grippe.

Alors que le coronavirus commençait à se propager à travers le monde, les meilleurs experts de l’OMS ont contesté à quel point le virus était infectieux, affirmant qu’il n’était pas aussi contagieux que la grippe et que les personnes sans symptômes ne propageaient que rarement le virus. Les scientifiques ont depuis conclu que le COVID-19 se transmet encore plus rapidement que la grippe et qu’une proportion importante de la propagation provient de personnes qui ne semblent pas malades.

Au cours de l’année écoulée, l’OMS a fait l’objet de vives critiques pour sa gestion de la réponse au COVID-19. Le président américain Trump a critiqué l’agence de santé des Nations Unies pour sa «collusion» avec la Chine pour couvrir l’étendue de l’épidémie initiale avant d’arrêter le financement américain pour l’OMS et de retirer le pays de l’organisation.

Une enquête d’Associated Press en juin a révélé que l’OMS avait à plusieurs reprises loué la Chine en public, tandis que des responsables se plaignaient en privé que les autorités chinoises ne partageaient pas avec eux des informations critiques sur l’épidémie.

Bien que le panel ait conclu que «de nombreux pays ont pris des mesures minimales pour empêcher la propagation (du COVID-19) au niveau interne et international», il n’a pas nommé de pays spécifiques. Il a également refusé d’appeler l’OMS pour son incapacité à critiquer plus sévèrement les pays pour leurs faux pas au lieu de féliciter les pays pour leurs efforts de riposte.

Le mois dernier, l’auteur d’un rapport retiré de l’OMS sur la riposte italienne à la pandémie a averti ses patrons en mai que des personnes pourraient mourir et que l’agence pourrait subir des dommages de réputation «catastrophiques» si elle permettait aux préoccupations politiques de supprimer le document, selon des courriels obtenus par l’AP. .

