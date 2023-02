Chine. Les États-Unis ont violé une “pratique internationale” en abattant un ballon espion

La Chine a exprimé son indignation dimanche face à l’abattage par l’armée américaine un jour plus tôt d’un ballon espion chinois au large des côtes de la Caroline du Sud, alors que la marine commençait à récupérer l’épave dans l’océan Atlantique et que la rhétorique politique s’intensifiait à Washington.

Les retombées de l’incident du ballon, que certains décrivent comme un tournant dangereux dans une nouvelle guerre froide en évolution entre l’Amérique et la Chine, ont secoué la communauté de la sécurité nationale tout au long du week-end, le Pentagone confirmant la découverte d’un deuxième ballon flottant au-dessus de l’Amérique latine.

Alors que Pékin n’a pas encore reconnu un deuxième orbe blanc géant repéré à environ 60 000 pieds au-dessus du Costa Rica, les responsables chinois ont accusé Washington d’avoir agi de manière irrationnelle en envoyant des avions de combat américains pour abattre le premier engin espion découvert à une altitude similaire au-dessus des États-Unis la semaine dernière.

“L’utilisation de la force par les États-Unis est une réaction excessive et une grave violation de la pratique internationale”, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que Pékin “se réserve le droit de faire d’autres réponses si nécessaire”.

Alors que l’incertitude plane sur ce qui pourrait suivre, la politique intérieure liée à l’incident est devenue mordante dimanche, les démocrates accusant les républicains d’hypocrisie pour avoir critiqué la gestion de la situation par le président Biden quelques jours seulement avant qu’il ne prononce son discours sur l’état de l’Union mardi.

M. Biden a attendu plusieurs jours avant d’ordonner l’abattage samedi du ballon qui, selon les analystes, était équipé de quelque 700 livres d’équipement de surveillance de haute technologie. L’engin d’espionnage a été autorisé à survoler une large bande des États-Unis, absorbant des images et d’autres renseignements, avant d’être percé à environ six miles au large de la côte de la Caroline du Sud par ce que certains rapports ont décrit comme un missile à recherche de chaleur d’un chasseur F-22. .

Le sénateur Cory Booker a cité des affirmations de l’administration Biden selon lesquelles d’autres ballons espions chinois avaient été repérés sur le territoire américain ces dernières années, y compris sous l’administration Trump, qui avait apparemment décidé de ne pas tirer sur les véhicules de surveillance du ciel.

“Il est problématique pour un démocrate ou un républicain d’avoir une norme pour un président, une autre pour un autre président”, a déclaré dimanche le démocrate du New Jersey et membre de la commission sénatoriale des relations étrangères à “Meet the Press” de NBC, affirmant que “c’est maintenant connu pour s’être produit sous l’administration Trump à plusieurs reprises.

Ses allégations sont venues au milieu de rapports selon lesquels les républicains de la Chambre préparent une résolution pour critiquer la réponse de M. Biden au ballon, tandis que le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a renforcé la condamnation par le GOP de la décision du président d’autoriser l’engin d’espionnage à voyager sur plusieurs sites sensibles de sécurité nationale, y compris la base Malmstrom Air Force du Montana, qui abrite l’un des trois champs de silos de missiles nucléaires de l’armée américaine.

“Comme d’habitude en matière de défense nationale et de politique étrangère, l’administration Biden a d’abord réagi de manière trop indécise, puis trop tard”, a déclaré M. McConnell dans un communiqué. “Nous n’aurions pas dû laisser la République populaire de Chine se moquer de notre espace aérien.”

Le républicain du Kentucky a également fustigé l’affirmation de M. Biden selon laquelle il avait ordonné au Pentagone d’abattre le ballon le plus rapidement possible, mais avec des précautions de sécurité à l’esprit au milieu des inquiétudes concernant les dommages potentiels aux biens et aux vies de l’épave.

“Cela défie toute croyance de suggérer qu’il n’y avait nulle part entre les îles Aléoutiennes de l’Alaska et la côte de la Caroline où ce ballon aurait pu être abattu immédiatement sans mettre en danger les Américains ou les Canadiens”, a déclaré M. McConnell. “C’était un rappel de [China’s] effronté, et le président Biden a raté l’occasion de défendre notre souveraineté, d’envoyer un message de force et de renforcer la dissuasion.

Le président du comité spécial permanent de la Chambre sur le renseignement, Mike Turner, a également fustigé M. Biden. “Le président qui l’emporte sur l’Atlantique, c’est un peu comme s’attaquer au quart-arrière après la fin du match”, a déclaré M. Turner à “Meet the Press”.

“Le satellite avait terminé sa mission”, a déclaré le républicain de l’Ohio. “Il n’aurait jamais dû être autorisé à entrer aux États-Unis.”

Le chef de la majorité au Sénat, Charles E. Schumer, a riposté dimanche, qualifiant les critiques du GOP de « prématurées » et motivées uniquement par la « politique ». M. Schumer a déclaré que l’administration Biden avait agi dans un “calme, calculateur [and] efficace » en décollant le ballon au-dessus de l’eau où il présentait un risque minimal.

Un porte-parole du démocrate de New York a déclaré qu’un briefing sur la menace chinoise serait donné à tous les sénateurs le 15 février, selon NBC News, qui a noté qu’un briefing classifié sur la Chine pour les sénateurs avait déjà été prévu pour cette date, avant la nouvelle de le ballon s’est cassé.

Bien que les débris aient atterri sur une zone d’environ sept miles de large, des sources affirment que, parce que des morceaux du ballon chinois sont tombés dans les eaux de l’Atlantique à moins de 50 pieds de profondeur, les plongeurs de la marine américaine sont susceptibles d’en récupérer des éléments précieux.

L’instant “Top Gun”

Le ballon a incité vendredi le secrétaire d’État Antony Blinken à annuler brusquement une visite prévue à Pékin qui, selon l’administration, apaiserait les tensions américano-chinoises sur une série de questions, notamment les menaces de la Chine contre Taïwan et son soutien tacite à la guerre de la Russie en Ukraine.

La Chine affirme que le ballon n’était qu’un “dirigeable” de recherche météorologique qui a déraillé. Le Pentagone a rejeté cette affirmation, ainsi que l’affirmation de Pékin, selon laquelle l’engin d’espionnage n’était pas utilisé pour la surveillance et n’avait qu’une capacité de navigation limitée.

Les responsables américains ont déclaré qu’il faisait partie d’une flotte de ballons que Pékin a utilisée ces dernières années pour effectuer une surveillance dans le monde entier, manœuvrant les véhicules à distance grâce à de petits moteurs et hélices.

Le Pentagone a confirmé ce week-end des informations faisant état d’un autre ballon survolant l’Amérique latine. “Nous évaluons maintenant qu’il s’agit d’un autre ballon de surveillance chinois”, a déclaré le brigadier. Le général Pat Ryder, attaché de presse du Pentagone, a déclaré dans un communiqué.

La découverte du ballon au-dessus de l’Amérique latine est survenue après que les résidents américains aient passé des jours à se demander si le mystérieux ballon avait flotté au-dessus d’eux.

Samedi, Ashlyn Preaux, 33 ans, est allée chercher son courrier à Forestbrook, en Caroline du Sud, et a remarqué que ses voisins levaient les yeux – et le voilà, le ballon dans le ciel bleu sans nuages.

Puis elle a vu des avions de chasse tourner en rond et le ballon a été touché. “Je ne m’attendais pas à me réveiller pour être dans un film ‘Top Gun’ aujourd’hui”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

Des responsables américains ont déclaré samedi que le ballon était entré dans la zone de défense aérienne américaine au nord des îles Aléoutiennes le 28 janvier et s’était largement déplacé au-dessus des terres à travers l’Alaska, puis dans l’espace aérien canadien dans les Territoires du Nord-Ouest lundi. Il est revenu sur le territoire américain au-dessus du nord de l’Idaho mardi, le jour où la Maison Blanche a déclaré que M. Biden en avait été informé pour la première fois.

Le ballon a ensuite été repéré mercredi au-dessus du Montana, où la base aérienne de Malmstrom héberge 150 missiles balistiques intercontinentaux Minuteman III.

Un système « proche de l’espace »

Les responsables ont pu recueillir des renseignements sur le ballon alors qu’il survolait les États-Unis, apprenant comment il se déplaçait et ce qu’il était capable de surveiller, selon deux hauts responsables de la défense, qui ont informé les journalistes sous couvert d’anonymat. Ils ont déclaré que l’armée américaine avait conclu que la technologie du ballon ne donnait pas aux Chinois des renseignements significatifs au-delà de ce qu’ils pouvaient obtenir des satellites.

Cependant, d’autres analystes militaires soupçonnent que le ballon, qui peut prendre des images haute résolution et mesurer les températures, les conditions atmosphériques et météorologiques, était ce qui est considéré comme un système « proche de l’espace », capable de recueillir des informations qui pourraient être utilisées par l’armée chinoise pour Ciblage ICBM.

La Chine est engagée dans une accumulation à grande échelle de missiles nucléaires à longue portée. Trois grands champs de missiles ont été récemment identifiés dans l’ouest de la Chine qui abriteront jusqu’à 320 ICBM à ogives multiples.

Les données du ballon pourraient également être utilisées pour des missiles hypersoniques, qui volent le long du bord de l’espace à des vitesses très élevées et peuvent manœuvrer sur le chemin des cibles.

Certains analystes militaires soupçonnent également que le ballon a une capacité suffisante pour transporter une petite ogive nucléaire qui pourrait être utilisée pour créer une impulsion électromagnétique tuant l’électronique sur de vastes zones.

L’ancien officier de l’Air Force, David Stuckenberg, a déclaré que de tels ballons pourraient être utilisés pour une attaque par impulsion électromagnétique qui pourrait endommager tous les appareils électroniques sur une zone de 800 km.

“Utiliser un ballon comme [weapon of mass destruction] pourrait fournir aux adversaires une palette d’altitudes et d’options de charge utile avec lesquelles maximiser les effets offensifs contre les États-Unis », a déclaré M. Stuckenberg dans un récent rapport de l’American Leadership and Policy Foundation.

Par ailleurs, un rapport de 2020 de quatre responsables de l’Académie chinoise des sciences a déclaré que les systèmes de capteurs à haute altitude basés sur des ballons de la Chine “sont une sorte de véhicule aérien sans pilote à grande échelle”.

“Un ballon à haute altitude peut transporter une charge importante jusqu’à des dizaines de kilomètres dans l’espace proche pendant une longue période, ce qui ouvre une nouvelle voie pour la détection atmosphérique de la stratosphère”, indique le rapport.

Le rapport a identifié trois tests du ballon qui est équipé de 700 livres d’équipement, dont six caméras qui surveillent toutes les directions. Les tests de ballon mentionnés dans le rapport impliquaient des altitudes de 13 milles ou environ 63 000 pieds.

• Ramsey Touchberry, Joseph Clark et Mike Glenn ont contribué à cet article, qui est basé en partie sur des rapports de services télégraphiques.