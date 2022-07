Chine : les débris de la fusée Longue Marche-5B retombent sur Terre et atterrissent en mer

La fusée Longue Marche-5B, qui pèse plus de 1,8 million de livres, a décollé du port spatial de Wenchang le 24 juillet – transportant un autre module vers la première station spatiale permanente de Chine, Tiangong, qui est en cours de construction.

La Chine a déclaré que sa fusée la plus puissante était retombée sur Terre alors que la NASA critiquait Pékin pour ne pas avoir partagé des données cruciales sur sa trajectoire.

Les autres ont “atterri dans la mer” à 119,0° Est et 9,1° Nord, a-t-il précisé. Ces coordonnées se trouvent dans les eaux au large de l’île de Palawan, au sud-est de la ville philippine de Puerto Princesa. La déclaration de la Chine ne précise pas si des débris sont tombés sur terre.

Les experts craignaient que la taille énorme de la fusée de 176 pieds et la conception risquée de son processus de lancement ne signifient que ses débris pourraient ne pas brûler lorsqu’ils rentreraient dans l’atmosphère terrestre. La fusée a perdu son premier étage vide de 23 tonnes en orbite, faisant une boucle autour de la planète pendant des jours alors qu’elle s’approche de l’atterrissage dans une trajectoire de vol difficile à prévoir.

Des débris du lancement d’une fusée en Chine se sont écrasés – et personne ne sait où

“Tous les pays spatiaux devraient suivre les meilleures pratiques établies et faire leur part pour partager ce type d’informations à l’avance afin de permettre des prédictions fiables du risque potentiel d’impact de débris, en particulier pour les véhicules lourds, comme le Long March 5B, qui comportent un risque important. de pertes de vie et de biens », a-t-il poursuivi. “Cela est essentiel pour une utilisation responsable de l’espace et pour assurer la sécurité des personnes ici sur Terre.