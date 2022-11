Chine : les cas de COVID-19 font craindre un impact mondial

PÉKIN –

Plus de 253 000 cas de coronavirus ont été découverts en Chine au cours des trois dernières semaines et la moyenne quotidienne augmente, a déclaré mardi le gouvernement, ajoutant à la pression sur les responsables qui tentent de réduire les dommages économiques en assouplissant les contrôles qui confinent des millions de personnes chez eux. .

Le Parti communiste au pouvoir a promis plus tôt ce mois-ci de réduire les perturbations de sa stratégie “zéro-COVID” en assouplissant les contrôles. Mais la dernière vague d’épidémies remet en question cela, incitant les grandes villes, dont Pékin, à fermer des quartiers peuplés, à fermer des magasins et des bureaux et à ordonner aux usines d’isoler leur main-d’œuvre de tout contact extérieur.

Cela a alimenté les craintes qu’un ralentissement de l’activité commerciale chinoise ne nuise au commerce mondial déjà faible.

La moyenne de 22 200 cas quotidiens de la semaine dernière est le double du taux de la semaine précédente, a rapporté le service d’information officiel de Chine, citant le Bureau national de prévention et de contrôle des maladies.

“Certaines provinces sont confrontées à la situation la plus grave et la plus complexe de ces trois dernières années”, a déclaré un porte-parole du bureau, Hu Xiang, lors d’une conférence de presse, selon le CNS.

Le nombre d’infections en Chine est inférieur à celui des États-Unis et d’autres grands pays. Mais le parti au pouvoir s’en tient au “zéro COVID”, qui appelle à isoler chaque cas, tandis que d’autres gouvernements assouplissent les voyages et autres contrôles et essaient de vivre avec le virus.

Mardi, le gouvernement a fait état de 28 127 cas découverts au cours des dernières 24 heures, dont 25 902 sans symptômes. Près d’un tiers, soit 9 022, se trouvaient dans la province du Guangdong, le cœur de l’industrie manufacturière orientée vers l’exportation adjacente à Hong Kong.

Les marchés boursiers mondiaux ont chuté lundi alors que l’inquiétude suscitée par les contrôles de la Chine a ajouté au malaise suscité par le commentaire d’un responsable de la Réserve fédérale la semaine dernière selon lequel les taux d’intérêt américains déjà élevés pourraient devoir augmenter plus que prévu pour calmer la flambée de l’inflation. Les actions étaient mitigées mardi.

Les investisseurs sont “inquiets de la baisse de la demande en raison d’une économie chinoise moins mobile, craignant qu’il n’y ait davantage de blocages liés au COVID”, a déclaré Fawad Razaqzada de StoneX dans un rapport.

La Chine est le plus grand commerçant du monde et le premier marché pour ses voisins asiatiques. La faiblesse de la demande des consommateurs ou des usines peut nuire aux producteurs mondiaux de pétrole et d’autres matières premières, de puces informatiques et d’autres composants industriels, de produits alimentaires et de biens de consommation. Les restrictions qui entravent l’activité dans les ports chinois peuvent perturber le commerce mondial.

Hu, le porte-parole du gouvernement, a déclaré que des responsables voyageaient à travers la Chine et tenaient des réunions vidéo pour assurer le respect d’une liste de 20 changements aux contrôles antivirus annoncés le 11 novembre. Ils incluent le raccourcissement des quarantaines pour les personnes arrivant en Chine à cinq jours de sept et restreindre la définition de qui compte comme contact étroit d’une personne infectée.

Malgré cela, la capitale provinciale du Guangdong, Guangzhou, a suspendu lundi l’accès à son district de Baiyun de 3,7 millions d’habitants. Les habitants de certaines zones de Shijiazhuang, une ville de 11 millions d’habitants au sud-ouest de Pékin, ont été invités à rester chez eux pendant que des tests de masse sont effectués.

La croissance économique a rebondi à 3,9 % par rapport à un an plus tôt au cours des trois mois se terminant en septembre, contre 2,2 % au premier semestre. Mais l’activité commençait déjà à reculer.

Les dépenses de détail ont diminué de 0,5 % par rapport à l’année précédente en octobre, reculant par rapport à la croissance de 2,5 % du mois précédent, les villes ayant réimposé les contrôles antivirus. Les importations ont diminué de 0,3 % en signe d’anémie de la demande des consommateurs, un revers par rapport à la hausse de 6,7 % de septembre.

Les exportations chinoises ont diminué de 0,7 % en octobre après que la demande des consommateurs américains et européens a été déprimée par des hausses de taux d’intérêt inhabituellement importantes par la Fed et d’autres banques centrales pour calmer l’inflation qui est à des sommets de plusieurs décennies.

Les hommes d’affaires et les économistes voient les changements dans les contrôles antivirus comme une étape vers la levée des contrôles qui isolent la Chine du reste du monde. Mais ils disent que “zéro COVID” pourrait rester en place jusqu’au second semestre de l’année prochaine.

Guangzhou a annoncé la semaine dernière son intention de construire des installations de quarantaine pour près de 250 000 personnes. Il a indiqué que 95 300 personnes d’un autre district, Haizhu, étaient transférées vers des hôpitaux ou mises en quarantaine.

Les usines de Shijiazhuang ont reçu l’ordre de fonctionner selon une “gestion en boucle fermée”, un terme désignant les employés vivant sur leur lieu de travail. Cela ajoute des coûts pour la nourriture et l’espace de vie.

Les entrepreneurs sont pessimistes quant au trimestre en cours, selon une enquête menée par des chercheurs de l’Université de Pékin et une société financière, Ant Group Ltd. Il a déclaré qu’un “indice de confiance” basé sur les réponses de 20 180 propriétaires d’entreprise est tombé à son plus bas niveau depuis début 2021.

Le parti au pouvoir doit vacciner des millions de personnes âgées avant de pouvoir lever les contrôles qui empêchent la plupart des visiteurs étrangers d’entrer, selon des économistes et des experts de la santé.

“Nous ne pensons pas que le pays soit encore prêt à s’ouvrir”, a déclaré Louis Loo d’Oxford Economics dans un rapport. “Nous nous attendons à ce que les autorités chinoises continuent d’affiner les contrôles COVID au cours des prochains mois, se dirigeant vers une réouverture plus large et plus complète plus tard.”

——



L’assistante de presse AP Caroline Chen a contribué.