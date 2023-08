Chine : le ministre des Affaires étrangères marchera sur la même corde raide que les autres diplomates occidentaux – mais il est déjà en retard | Nouvelles du monde

Alors qu’il atterrit à Pékin, le premier ministre britannique des Affaires étrangères à le faire depuis cinq ans, James Cleverly, est confronté au même défi qui laisse perplexes les diplomates en visite depuis des décennies.

Mettre tout simplement, L’économie chinoise et le marché sont trop grands pour être ignorés et son gouvernement trop important pour être aliéné.

Mais d’autre part, ChineLe comportement de est totalement inacceptable sur toute une série de fronts.

Son traitement envers ses musulmans Ouïghour la minorité est génocidaire, ou quelque chose d’assez proche. Idem Tibet.

Il a monté une flotte de calèches et de chevaux grâce à l’accord de Hong Kong qu’il a conclu avec la Grande-Bretagne. C’est de l’intimidation et menaces de s’emparer de Taiwan sont également inquiets.

La Chine affirme que l’Occident n’a pas le droit de s’immiscer dans les affaires souveraines intérieures d’un autre pays et ne tolérera aucune critique à ce sujet pour ces raisons.

Il faut dire que lorsque la Russie, alliée, s’est immiscée dans les affaires intérieures souveraines d’un autre pays en procédant à une invasion à grande échelle, la Chine n’a pas appliqué les mêmes principes et aide et encourage Moscou avec des ventes d’armes qui augmentent, au grand dam de ceux du pays. l’ouest.

Un autre sujet de préoccupation croissant est le fait que plus Xi Jinping devient autoritaire, plus l’économie chinoise se porte mal, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour nous tous si le poids lourd économique chinois commençait à dérailler.

Le défi de M. Cleverly est d’autant plus grand que son patron s’est montré très belliciste et critique envers Pékin.

Rishi Sunak n’a pas mâché ses mots lors du sommet du G7 en mai à Hiroshima lorsqu’il a dénoncé la Chine comme la plus grande menace à la prospérité et à l’ordre mondial de notre époque, avec « les moyens et l’intention de remodeler l’ordre mondial ».

Monsieur Intelligemment semble adopter une approche ouverte d’esprit avec lui. Il dit vouloir dialoguer avec le gouvernement chinois sur les domaines où il existe des désaccords, mais également sur les domaines où il y a des progrès à faire en matière de coopération, notamment en matière de changement climatique.

Il marchera sur la même corde raide que d’autres diplomates occidentaux à Pékin, défiant son gouvernement sur des questions qui offensent le Royaume-Uni, sans rien faire pour mettre en danger les liens commerciaux lucratifs avec l’immense économie chinoise.

Il est déjà en retard. La France, l’Allemagne et l’UE ont toutes envoyé d’importantes délégations, comprenant des contingents d’affaires et commerciaux. M. Cleverly ne fait pas de même.

Malgré tous les discours sur le découplage de l’économie chinoise, les dirigeants occidentaux salivent toujours devant l’attrait d’un marché de plus d’un milliard de personnes.

En réalité, la Grande-Bretagne est moins importante économiquement et diplomatiquement en dehors de l’Union européenne.

Les responsables chinois ont par le passé fait preuve d’un mépris total à l’égard de l’importance du Royaume-Uni.

Mais M. Cleverly dit qu’il n’adhère pas à l’idée selon laquelle la Grande-Bretagne n’a plus d’influence ni de voix.

A Pékin, il espère trouver à la fois des moyens de faire des affaires sur des questions où cela est possible et de faire connaître le point de vue britannique dans les domaines où il existe des désaccords.