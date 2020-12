Le cas de Zhou sera jugé mercredi à Pékin, soulignant la volonté croissante des Chinoises de dénoncer le harcèlement sexuel malgré les réactions officielles et la censure qui ont érodé l’impact de # MeToo.

Le parti au pouvoir, dont le défunt dirigeant Mao Zedong a déclaré: « les femmes gardent la moitié de l’air », a amélioré sa position juridique et sociale, mais est encore loin de tenir sa promesse d’égalité. Dans certaines régions, les conditions se détériorent: les femmes ont disparu des postes de direction au cours des trois dernières décennies.

La diffusion mondiale de # MeToo a contribué à encourager l’activisme en Chine. Mais cela s’est produit à un moment où le gouvernement du président Xi Jinping resserre les contrôles et éradique la dissidence.

Les femmes qui se plaignent font face à la censure et aux réactions officielles. Ce n’est qu’en 2019 que le harcèlement sexuel a été ajouté aux réglementations légales comme motif de poursuite.

Zhou accuse la présentatrice de CCTV Zhu Jun de l’avoir embrassée de force à tâtons en 2014. Elle demande des excuses publiques et 50 000 yuans (7 600 dollars) de dommages et intérêts.

Dans une série de publications sur les réseaux sociaux, elle a déclaré qu’elle était seule avec Zhu dans sa loge pendant quelques minutes. Elle a dit qu’il avait essayé de mettre la main dans sa robe et de la tirer sur lui-même, puis l’avait embrassée violemment. Les messages ont été largement partagés et republiés par de nombreux internautes chinois et ont suscité beaucoup d’attention dans les médias.