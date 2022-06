Chine : Deux morts alors que la voiture électrique NIO tombe du troisième étage d’un immeuble de Shanghai | Nouvelles du monde

Deux personnes impliquées dans des tests pour le constructeur de voitures électriques NIO sont décédées lorsqu’un de ses véhicules est tombé de trois étages d’un immeuble de Shanghai, a indiqué la société.

Un membre du personnel et une personne d’une entreprise partenaire ont tous deux été tués dans l’accident, qui s’est produit mercredi vers 17h20, heure locale.

La société a déclaré que la paire, décrite comme des “testeurs de cabine numériques”, se trouvait à l’intérieur du véhicule alors qu’il tombait d’un parking dans le bâtiment Innovation Port de l’entreprise.

Des photos dans les médias chinois montraient le véhicule couché sur le côté avec son toit effondré, entouré de verre brisé et de secouristes.

Le NIO a ajouté qu’il y aura une enquête sur l’incident avec des représentants du gouvernement, bien qu’il semble être un accident et “non causé par le véhicule”.

La société a déclaré dans un communiqué: “Notre société a collaboré avec le service de sécurité publique pour lancer l’enquête et l’analyse de la cause de l’accident.

“Sur la base de l’analyse de la situation sur les lieux, nous pouvons initialement confirmer qu’il s’agissait d’un accident (non causé par le véhicule).

“Nous sommes très attristés par cet accident et tenons à exprimer nos plus sincères condoléances à notre collègue et employé partenaire qui a perdu la vie. Une équipe a été mise en place pour venir en aide aux familles.”

NIO est l’une des plus grandes entreprises chinoises dont l’objectif est de prendre le contrôle de l’industrie des véhicules électriques.

Il se concentre sur l’utilisation de batteries interchangeables dans ses voitures pour aider à réduire le temps de charge.

L’entreprise a souvent été surnommée la “Tesla tueur”, dans une référence à Elon Muskconstructeur de voitures électriques rival basé aux États-Unis.

Tesla possède également une immense usine de fabrication à Shanghai.