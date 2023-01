Chine. Des vidéos d’une foule attaquant une voiture de police traversent un pare-feu numérique dans une « nouvelle tendance » | Nouvelles du monde

Plusieurs vidéos d’une foule en Chine attaquant et renversant une voiture de police sont devenues virales sur les réseaux sociaux, marquant un autre incident de désobéissance civile qui a franchi le mur de la censure numérique du pays.

Un grand groupe de personnes s’est rassemblé dans le comté de Luyi, Hénanle 2 janvier, où il est entendu que les frustrations contre une interdiction des feux d’artifice se sont intensifiées pour pousser un officier et attaquer une voiture de police.

Certains ont lancé des feux d’artifice sur le véhicule alors vide, brisé ses vitres et grimpé sur le toit de la voiture pour piétiner et danser dessus.

Les utilisateurs des médias sociaux ont établi un lien entre cette action contre les autorités locales et les manifestations inhabituellement importantes qui ont eu lieu en Chine l’année dernière, connues sous le nom de #WhitePaperRevolution ou #A4Revolution pour refléter la façon dont les manifestants ont brandi des feuilles de papier vierges pendant leur action.

Les gens ont tenu un livre blanc pour exprimer leur protestation contre la politique chinoise de zéro-Covid l’année dernière à Pékin. Image : AP



Bien qu’il y ait peu de preuves que les incidents soient formellement liés, les commentateurs en ligne ont fait des comparaisons en publiant des vidéos de lundi avec la balise #FireworkRevolution.

L’un des articles en ligne comparant les manifestations de 2022 à l’incident du 2 janvier



Des incidents comme l’attaque contre la voiture de police ne sont pas si inhabituels en Chine, selon le professeur William Hurst, professeur Chong Hua de développement chinois à l’Université de Cambridge. Cependant, il a déclaré que la quantité de vidéos de lundi qui ont fait surface en ligne est rare.

“Des manifestations de cette ampleur et de cette intensité se produisent très souvent [and] le gouvernement ne considère pas nécessairement cela comme un gros problème”, a-t-il déclaré à Sky News, ajoutant qu'”il existe un contexte dans lequel le gouvernement chinois pense que toute résistance ou mobilisation, même légère, constitue automatiquement une menace existentielle pour le régime”. .

Ce type de contenu est souvent rapidement retiré des réseaux sociaux chinois. Qu’il apparaisse sur des sites en dehors de l’influence de la Chine, tels que Twitter et Instagram, à cette échelle est frappant.

Le professeur Hurst a déclaré: “Je pense qu’il s’agit en fait d’une nouvelle tendance que nous observons au cours des derniers mois. C’est quelque chose de nouveau et de différent.

“D’une manière ou d’une autre, il semble que de plus en plus de ces vidéos d’épisodes litigieux soient parvenues sur des plateformes de médias sociaux chinois comme Douyin (connu sous le nom de TikTok en dehors de la Chine) et y soient restées assez longtemps pour que quelqu’un puisse retirer des vidéos des plateformes de médias sociaux chinois et les republier. sur d’autres réseaux sociaux en Chine et à l’international.

“Soit les personnes qui publient les vidéos sont devenues beaucoup plus avisées sur la façon d’échapper aux contrôles et à la censure d’Internet et à d’autres restrictions, soit l’État se détend un peu en termes de ce qui est autorisé à être publié et combien de temps il est autorisé à rester et ce qui est autorisé à fuir à l’échelle internationale. Cela pourrait être les deux.

Les vidéos montrent que de grandes foules s’étaient rassemblées devant un point de repère local dans le comté de Luyi. Sky News a vérifié cet emplacement. Certaines des premières vidéos de l’incident montrent la voiture tentant de traverser la foule avec un homme assis sur le capot. La voiture a des dommages minimes pour le moment, avec une bosse au-dessus de la roue droite visible dans le premier clip. Un autre film montre le véhicule complètement encerclé par des personnes filmant sur leurs téléphones et un homme grimpant sur le coffre. Une autre montre des gens poussant et bousculant un policier. Plus tard, les gens jettent des objets sur la voiture – y compris des feux d’artifice allumés. Certains attaquent le véhicule… … et montez dessus. Une vidéo a été diffusée particulièrement largement. Il montre un homme portant un haut Balenciaga distinctif dansant au-dessus de la voiture de police. La voiture est gravement endommagée à ce stade. Et enfin, une ligne de personnes se forme et retourne la voiture.

Le Bureau de la sécurité publique du comté de Luyi a publié une déclaration sur les réseaux sociaux chinois indiquant que huit personnes font l’objet d’une enquête et six ont été arrêtées après l’attaque contre la voiture de police.

Les messages partageant les commentaires de la police et critiquant l’incident restent sur les réseaux sociaux chinois, mais les commentaires louant la foule pour sa rébellion contre les autorités semblent avoir été largement supprimés.

Moins de 300 résultats sont apparus lors de la recherche de “Luyi” sur Weibo le 4 janvier. Les messages qui y apparaissent sont uniformément critiques de l’incident.

Et bien que de nombreuses vidéos aient été publiées sur Douyin, presque toutes semblent avoir été supprimées.

Les vidéos ne prouvent pas si la voiture de police a été attaquée en réponse aux tentatives des agents de faire respecter l’interdiction des feux d’artifice, qui est en place en raison des risques d’incendie et de la pollution de l’air.

Beaucoup voulaient que l’interdiction soit levée pour célébrer la fin de trois ans de restrictions liées au COVID-19 dans le pays.

La Chine s’est éloignée de sa politique controversée de zéro COVID après la plus grande manifestation d’opposition au parti communiste au pouvoir depuis des décennies a été observé fin novembre et début décembre.

