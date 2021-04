Les remarques du ministère chinois des Affaires étrangères sont intervenues après que le gouvernement japonais a annoncé mardi qu’il avait décidé de rejeter à la mer plus d’un million de tonnes d’eau collectées à Fukushima, qui ont fondu lors d’une catastrophe nucléaire de 2011 à la suite d’un tsunami.

Le vice-Premier ministre japonais Taro Aso avait déclaré que l’eau traitée et diluée serait potable et il pense que le pays aurait dû libérer l’eau plus tôt.