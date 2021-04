L’incapacité de la Chine à partager les informations et à donner accès aux experts internationaux de la santé publique dans les premiers stades de la pandémie a alimenté la crise mondiale, a déclaré dimanche le secrétaire d’État Antony Blinken.

« Je pense que la Chine sait que dans les premiers stades de COVID, elle n’a pas fait ce qu’elle devait faire », a déclaré Blinken sur « Meet the Press » de NBC. « Et l’un des résultats de cet échec est que le (virus) est devenu incontrôlable plus rapidement et avec, je pense, des résultats beaucoup plus flagrants qu’il ne le pourrait autrement. »

Le secrétaire a promis que les États-Unis seraient « le leader mondial pour aider à faire en sorte que le monde entier soit vacciné ».

Blinken a déclaré que la pandémie a révélé la nécessité d’un «système mondial de sécurité sanitaire plus fort pour s’assurer que cela ne se reproduise plus» et pour garantir que le monde puisse atténuer les crises de santé publique. Blinken a déclaré que l’Organisation mondiale de la santé doit être renforcée et réformée, et que « la Chine doit y jouer un rôle ».

►Ashley Allen, de Brooklyn, a fait tourner les têtes lorsqu’elle est récemment tombée malade du COVID-19 – trois semaines après avoir reçu le vaccin à une dose de Johnson & Johnson. Allen, 31 ans, a déclaré au New York Post qu’elle avait une toux sèche persistante et une fatigue incessante. Les experts disent que les vaccins ne sont pas complètement efficaces mais devraient soulager les symptômes de ceux qui sont infectés.

► Les vaccins chinois COVID-19 «n’ont pas de taux de protection très élevés», selon Gao Fu, directeur des centres chinois de contrôle des maladies. Gao a fait cette rare admission samedi lors d’une conférence dans la ville sud-ouest de Chengdu et a déclaré que le gouvernement envisageait de mélanger les vaccins pour les stimuler. La Chine a distribué des centaines de millions de doses à l’étranger

►La province la plus peuplée du Canada a signalé un sommet d’un jour pour les nouvelles infections avec près de 4 460 cas en Ontario. Les derniers chiffres publiés dimanche montrent également une forte augmentation des nouveaux cas confirmés à Toronto, qui ont bondi de près de 400 à plus de 1350.

►Un mandat de masque à Tulsa, dans l’Oklahoma, devrait se terminer le 30 avril, selon le maire GT Bynum, qui a déclaré que les entreprises privées sont autorisées à exiger des masques et que les employés des restaurants et des bars doivent également continuer à porter un masque.

►Iran a entamé samedi un verrouillage de 10 jours au milieu d’une quatrième vague d’infections à coronavirus. Les magasins sont fermés et les bureaux sont limités à un tiers de leur capacité dans sa capitale, Téhéran, et dans 250 autres villes et villages affichant les taux de positivité les plus élevés.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 31 millions de cas confirmés de coronavirus et 562000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 135,8 millions de cas et plus de 2,93 millions de décès. Plus de 237 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 183 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Les femmes signalent plus d’effets secondaires du vaccin COVID-19 que les hommes. Les experts de la santé expliquent pourquoi.

Les livraisons de vaccin Johnson & Johnson chuteront fortement cette semaine

Les États verront cette semaine une forte baisse des livraisons du vaccin à un coup de Johnson & Johnson, alors que la société peine à respecter son calendrier de fabrication. Le gouvernement fédéral prévoit livrer moins de 800 000 doses cette semaine, contre 5 millions qui avaient été prévus. La Californie a déclaré qu’elle s’attend à une diminution de 90% de l’offre de ce vaccin. La société n’a pas réussi à obtenir la certification fédérale pour un fabricant sous contrat à Baltimore après que 15 millions de doses de vaccin J & J aient été détruites à l’usine le mois dernier.

Les vaccins à double injection de Moderna et Pfizer continuent de circuler, et les conseillers en cas de pandémie de la Maison Blanche disent qu’ils espèrent que les problèmes de J&J pourront être résolus d’ici la fin du mois.

Whitmer fait pression pour plus de doses de vaccin alors que le Michigan a du mal à contenir la flambée

Alors que le Michigan est aux prises avec le taux le plus élevé de nouvelles infections à coronavirus dans le pays, une poussée qui met les hôpitaux à rude épreuve et a incité une pause dans certaines procédures non urgentes, le gouverneur Gretchen Whitmer continue de faire pression sur la Maison Blanche pour qu’elle modifie son plan de distribution de vaccins.

Le démocrate a préconisé d’augmenter les allocations de vaccins aux points chauds du COVID, disant dimanche à « Face The Nation » de CBS: « Quand il y a une poussée, nous pensons qu’il est important que nous … nous précipitions pour répondre là où ce besoin est, parce que ce qui se passe au Michigan aujourd’hui pourrait être ce qui se passe demain dans d’autres États. »

Le président Joe Biden a déclaré que le Michigan recevrait davantage de ressources fédérales pour soutenir les vaccinations, les tests et les traitements, mais pas des doses supplémentaires. D’autres États du Midwest, tels que l’Illinois et le Minnesota, sont également confrontés à des pics d’infections.

Mais le Michigan est devenu l’épicentre de la pandémie aux États-Unis à ce stade, avec 6 900 nouveaux cas samedi pour un total de 738 000. Plus de 20 hôpitaux avaient atteint 90% de leur capacité et six comtés métropolitains de Detroit signalaient le plus de patients depuis la première vague de la pandémie au printemps dernier.

Un survivant du COVID parcourt 20 miles pour collecter des fonds, remercier les employés de l’hôpital qui l’ont sauvé

Il y a un an, le dirigeant de l’immobilier du New Jersey, Paulo Santos, rentrait à la maison après une bataille déchirante avec COVID-19 et pouvait à peine rattraper son entrée avec l’aide d’un marcheur.

Samedi, il a parcouru les 20 miles entre les deux hôpitaux où il a été soigné, en partie pour collecter des fonds pour les médecins et les infirmières qui lui ont sauvé la vie, mais surtout pour les remercier. Son exploit est encore plus remarquable compte tenu du fait que Santos, 40 ans, a eu une crise cardiaque après avoir combattu COVID.

Les membres du personnel de chaque hôpital se sont rassemblés aux lignes de départ et d’arrivée, tenant des pancartes et applaudissant. Il a fallu un peu moins de cinq heures à Santos pour parcourir la route. «C’était bouleversant de voir le personnel là-bas», a déclaré Santos. « Le tout était assez sauvage. »

Près de 40% des Marines refusent le vaccin COVID

Près de 40% des Marines américains à qui on a proposé le vaccin COVID-19 l’ont décliné, selon le Pentagone. Sur les 123 500 Marines qui ont eu accès au vaccin, 75 500 sont soit complètement vaccinés ou ont reçu une dose, tandis qu’environ 48 000 l’ont refusée, a déclaré à USA TODAY, officier de la stratégie de communication et des opérations, le capitaine Andrew Woods.

« Nous comprenons parfaitement que l’acceptation généralisée du vaccin COVID-19 nous fournit les meilleurs moyens de vaincre cette pandémie. La clé pour faire face à cette pandémie est de renforcer la confiance dans les vaccins », a-t-il déclaré, confirmant une statistique rapportée pour la première fois par CNN.

Woods a déclaré que la Marine et la Marine Corp travaillaient pour s’assurer que les soldats disposent d’informations précises sur la sécurité du vaccin et souhaitent encourager les gens à l’obtenir.

Le programme d’assistance funéraire de la FEMA est lancé lundi

À partir de lundi, l’Agence fédérale de gestion des urgences acceptera les demandes de son programme d’assistance funéraire. L’agence offrira un maximum de 9 000 $ par obsèques et un maximum de 35 500 $ par demande. Pour être éligible à l’aide, le décès doit être survenu aux États-Unis et survenu à la suite du COVID-19. Le demandeur doit être un citoyen américain, un ressortissant ou un résident qualifié.

Plus de collèges et d’universités disent qu’ils auront besoin de vaccins contre le COVID-19

C’était d’abord Rutgers et Cornell. Puis Notre Dame. Maintenant Duke. La liste des collèges et universités qui nécessiteront la vaccination COVID-19 pour les nouveaux étudiants et les anciens étudiants pour assister à des cours en personne continue de s’allonger alors que Duke a annoncé une politique qui couvrira tous les étudiants de premier cycle, diplômés et professionnels.

« Nous savons que la vaccination généralisée sera le seul moyen de faciliter un retour à une vie normale et robuste sur le campus », a déclaré le président duc Vincent Price dans un communiqué publié sur le site Web de l’université.

Brown à Rhode Island, Northeastern à Boston, Nova Southeastern University en Floride et Fort Lewis College au Colorado ont également suivi le précédent établi par Rutgers dans le New Jersey et Cornell à New York.

