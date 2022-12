Chine : Alors que le pays sort du zéro-Covid, il pourrait voir près d’un million de morts, selon une étude

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire est apparue dans le bulletin d’information de CNN Pendant ce temps en Chine, une mise à jour trois fois par semaine explorant ce que vous devez savoir sur l’essor du pays et son impact sur le monde. Inscrivez-vous ici.



La sortie brutale et sous-préparée de la Chine du zéro-Covid pourrait entraîner près d’un million de décès, selon une nouvelle étude, alors que le pays se prépare à une vague d’infections sans précédent se propageant de ses plus grandes villes à ses vastes zones rurales.

Depuis près de trois ans, le gouvernement chinois a utilisé des confinements stricts, des quarantaines centralisées, des tests de masse et une recherche rigoureuse des contacts pour freiner la propagation du virus. Cette stratégie coûteuse a été abandonnée plus tôt ce mois-ci, à la suite d’une explosion de protestations à travers le pays contre des restrictions strictes qui ont bouleversé les entreprises et la vie quotidienne.

Mais les experts ont averti que le pays était mal préparé à une sortie aussi drastique, n’ayant pas réussi à renforcer le taux de vaccination des personnes âgées, à augmenter la capacité de pointe et de soins intensifs dans les hôpitaux et à stocker des médicaments antiviraux.

Dans les conditions actuelles, une réouverture à l’échelle nationale pourrait entraîner jusqu’à 684 décès par million d’habitants, selon les projections de trois professeurs de l’Université de Hong Kong.

Compte tenu de la population chinoise de 1,4 milliard d’habitants, cela représenterait 964 400 décès.

La flambée des infections « surchargerait probablement de nombreux systèmes de santé locaux à travers le pays », a déclaré le document de recherche, publié la semaine dernière sur le serveur de préimpression Medrxiv et qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs.

Selon l’étude, la levée simultanée des restrictions dans toutes les provinces entraînerait des demandes d’hospitalisation de 1,5 à 2,5 fois la capacité de pointe des hôpitaux.

Mais ce pire scénario pourrait être évité si la Chine déployait rapidement des rappels et des médicaments antiviraux.

Avec une couverture vaccinale à la quatrième dose de 85% et une couverture antivirale de 60%, le nombre de décès peut être réduit de 26% à 35%, selon l’étude, qui est financée en partie par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC). et le gouvernement de Hong Kong.

Lundi, les autorités sanitaires chinoises ont annoncé deux décès de Covid, tous deux dans la capitale Pékin, qui est aux prises avec sa pire épidémie depuis le début de la pandémie.

Il s’agissait des premiers décès officiellement signalés depuis l’assouplissement spectaculaire des restrictions le 7 décembre, bien que les publications chinoises sur les réseaux sociaux aient signalé une augmentation de la demande dans les salons funéraires et les crématoriums de Pékin ces dernières semaines.

Un employé d’un salon funéraire à la périphérie de Pékin a déclaré à CNN qu’ils étaient submergés par les longues files d’attente pour la crémation et que les clients devraient attendre au moins le lendemain pour incinérer leurs proches.

Sur Baidu, le moteur de recherche en ligne dominant en Chine, les recherches de « salons funéraires » par les habitants de Pékin ont atteint un niveau record depuis le début de la pandémie.

D’autres grandes villes sont également confrontées à une recrudescence des infections. Dans le centre financier de Shanghai, les écoles ont déplacé la plupart des cours en ligne à partir de lundi. Dans la métropole méridionale de Guangzhou, les autorités ont dit aux élèves qui suivent déjà des cours en ligne et aux enfants d’âge préscolaire de ne pas se préparer à un retour à l’école.

Dans la mégapole de Chongqing, dans le sud-ouest, les autorités ont annoncé dimanche que les travailleurs du secteur public testés positifs pour Covid peuvent aller travailler « comme d’habitude » – un revirement remarquable pour une ville qui, il y a seulement quelques semaines, était en proie à un verrouillage de masse.

Il est difficile de juger de l’ampleur réelle de l’épidémie par des chiffres officiels. La Chine a cessé de signaler les cas asymptomatiques la semaine dernière, admettant qu’il n’était plus possible de suivre le nombre réel d’infections. Ces cas asymptomatiques représentaient l’essentiel de la charge de travail officielle du pays. Mais le reste du nombre de cas a également perdu tout sens, car les villes annulent les tests de masse et permettent aux gens d’utiliser des tests d’antigène et de s’isoler à la maison.

Les experts chinois ont averti que le pire est encore à venir. Wu Zunyou, l’épidémiologiste en chef du CDC chinois, a déclaré que le pays était touché par la première des trois vagues d’infections attendues cet hiver.

S’exprimant lors d’une conférence à Pékin samedi, Wu a déclaré que la vague actuelle se poursuivrait jusqu’à la mi-janvier. La deuxième vague devrait durer de fin janvier à mi-février de l’année prochaine, déclenchée par les voyages de masse avant les vacances du Nouvel An lunaire, qui tombent le 21 janvier.

Chaque année, des centaines de millions de personnes qui ont quitté leur ville natale pour construire une vie dans les villes chinoises à croissance rapide affluent dans les trains, les bus et les avions pour voir leur famille – une ruée vers les voyages d’une semaine connue comme la plus grande migration humaine annuelle sur Terre.

Pendant trois années consécutives, ces voyages de retour ont été découragés par les autorités dans le cadre de la politique zéro-Covid. Et les experts avertissent qu’avec la levée des restrictions sur les voyages intérieurs, le virus pourrait se propager dans la campagne chinoise, où les taux de vaccination sont plus faibles et les ressources médicales font défaut.

Une troisième vague de cas se déroulerait de fin février à mi-mars alors que les gens retournaient au travail après la semaine de vacances, a déclaré Wu.