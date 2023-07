Chine : 31 000 personnes forcées de fuir leurs maisons à Pékin alors que le typhon Doksuri apporte de fortes pluies

Pékin a enregistré ses plus fortes précipitations cette année alors que les restes du typhon Doksuri traversaient la capitale chinoise, forçant plus de 31 000 personnes à évacuer leurs maisons dans la ville, selon la chaîne de télévision publique CCTV.

De fortes pluies ont continué de tomber sur Pékin ainsi que sur le Hebei, Tianjin et l’est du Shanxi alors que Doksuri se dissipait dans le nord de la Chine, a indiqué l’Administration météorologique chinoise.

Doksuri est l’une des tempêtes les plus violentes à avoir frappé la Chine depuis des années et a provoqué des inondations généralisées au cours du week-end dans la province méridionale du Fujian, chassant des centaines de milliers de personnes de leurs maisons.

La pluviométrie moyenne à Pékin pendant la nuit a atteint 140,7 mm (5,5 pouces), avec des précipitations maximales enregistrées dans la région de Fangshan atteignant 500,4 mm (19,7 pouces), selon l’observatoire de la ville. Les pluies dans les régions du sud et de l’ouest devaient être plus fortes tôt lundi.

Des personnes bloquées par les inondations sont secourues samedi par une équipe de secours civile avec un canot pneumatique à Quanzhou, dans la province du Fujian. Photographie : Xinhua/Shutterstock

Aucun dégât ni victime n’a été signalé, ont indiqué les médias officiels.

Les travaux ont été interrompus sur plus de 4 000 chantiers de construction, près de 20 000 bâtiments ont été inspectés pour détecter les dommages et les sites touristiques de la ville ont été fermés, ont rapporté les médias.

Alors que Doksuri continue de diminuer, les prévisionnistes ont averti que le typhon Khanun approchait et devait frapper la côte densément peuplée de la Chine cette semaine.

Les autorités ont déclaré que Khanun pourrait infliger de nouveaux dégâts au maïs et à d’autres cultures qui avaient déjà été touchées par Doksuri.

Doksuri a touché terre vendredi, abattant des lignes électriques et déracinant des arbres, affectant environ 880 000 personnes sur la côte du Fujian et forçant plus de 354 400 personnes à évacuer et à se réinstaller, et causant plus de 478 millions de yuans (52 millions de livres sterling) de pertes économiques directes, ont rapporté les médias d’État.

Dans le sillage de Doksuri, des publications sur les réseaux sociaux ont montré des secouristes en train de nettoyer des arbres tombés et des glissements de terrain, et des personnes pataugeant dans les eaux de crue à hauteur de cuisse.

Avant de frapper la Chine, le typhon a traversé Taïwan et le nord des Philippines, où des pluies et des vents violents ont provoqué le chavirement d’un ferry qui a fait au moins 25 morts.