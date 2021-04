Chindit, favori à l’avant-poste, est l’un des 12 poulains déclarés pour les Watership Down Stud Too Darn Hot Greenham Stakes à Newbury.

La charge de Richard Hannon a été extrêmement impressionnante en remportant ses trois premiers départs en tant que juvénile – complétant son triplé avec une victoire dans le groupe 2 dans les Champagne Stakes à Doncaster.

Cependant, le fils de Wootton Bassett retourne à l’action lors d’une mission de récupération dimanche, après avoir échoué à tirer lors de la dernière fois qu’il a été vu lors de la compétition de Dewhurst à Newmarket en octobre.

Alkumait de Marcus Tregoning est dans une situation similaire, le vainqueur de Mill Reef Stakes faisant sa première apparition depuis qu’il a terminé dernier des 14 dans le Dewhurst.

Nando Parrado, formé par Clive Cox, qui a remporté le choc 150-1 des Coventry Stakes à Royal Ascot l’été dernier, avant de terminer deuxième des groupes consécutifs en France.

Mehmento est un concurrent fascinant pour l’entraîneur Archie Watson, le jockey Hollie Doyle et les propriétaires de Hambleton Racing.

Le poulain de Mehmas fait face à une grosse montée en classe, mais n’aurait pas pu être plus impressionnant en s’imposant deux fois sur le tout temps à Southwell.

Cosmo Charlton, directeur des courses en chef de Hambleton, a déclaré: « Il n’a rien fait de mal, en pointant deux fois à Southwell.

«À la deuxième occasion, il a en fait enregistré l’un des temps les plus rapides de l’histoire à Southwell – je pense que les deux derniers stades étaient dans le top 10 de l’histoire de Southwell, et de toute évidence, il y a eu de bons chevaux plus âgés qui ont gagné là-bas au fil des ans.

« Il a fait aussi fort sur la bride, donc c’est un cheval avec un immense potentiel.

«C’est un grinder qui se met au travail – et quand vous lui donnez le bureau, il décroche vraiment.

« Il est difficile de savoir à quel point il est bon jusqu’à ce qu’il ait passé un bon test. Aller de Southwell à Greenham n’est probablement pas la voie normale – mais il est en grande forme, et cela vaut certainement la peine d’être crié, étant donné à quel point il a été impressionnant. »

Les pouliches aux aspirations classiques ont la chance de briller dans les précédents Dubai Duty Free Stakes – mieux connus sous le nom de Fred Darling.

La norme est fixée par Alcohol Free d’Andrew Balding, qui a clôturé sa campagne de deux ans avec un succès de groupe 1 dans les Cheveley Park Stakes.

Dans un peloton de 17 personnes figurent également Isabella Giles de Cox, Happy Romance de Hannon, Dandalla formé par Karl Burke et l’invaincu Lucid Dreamer de la cour de Roger Charlton.

La première des trois courses de groupe sur la carte est le Dubai Duty Free Finest Surprise Stakes – enregistré sous le nom de John Porter.

Le pilier stable de Jim Goldie, Euchen Glen, dirige une formation de neuf personnes, Al Aasy, formé par William Haggas, étant probablement le leader du marché.

Parmi les autres espoirs figurent Tyson Fury et Outbox, qui a remporté ses deux derniers départs pour l’équipe Hambleton Racing.

« Il a bien gagné à Doncaster la dernière fois sous une belle course de Hollie Doyle et il a également été un bon vainqueur d’un handicap avant cela », a déclaré Cosmo Charlton.

« Il a un pedigree fantastique et j’espère qu’il pourra faire une bonne course pour nous. »