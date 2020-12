Après que certains magasins chinois et Oppo lui-même aient révélé quelques spécifications clés de l’Oppo Reno5 5G et du Reno5 Pro 5G, la liste d’aujourd’hui sur le site Web de China Telecom brosse un tableau beaucoup plus détaillé.

Les images révèlent un écran incurvé sur les deux combinés, mais le Pro porte un panneau plus grand de 6,55 pouces tandis que la version non-Pro se contente d’un écran de 6,43 pouces. Les deux combinés disposent de panneaux OLED avec une résolution de 1080 x 2400px et de perforations pour les caméras frontales 32MP.



Les rendus Reno5 5G et Reno5 Pro 5G semblent identiques

Comme les rumeurs précédentes le suggéraient, le Reno5 vanille obtiendra le Snapdragon 765G tandis que le modèle Pro recevra la puce Dimensity 1000+. Les configurations de mémoire pour le Reno5 5G sont 8 Go / 128 Go et 12 Go / 256 Go au prix de 3299 CNY (500 USD) et 3699 CNY (570 USD). Le Reno5 Pro 5G adopte les mêmes options de mémoire tout en demandant en retour 3899 CNY (600 $) et 4299 CNY (660 $).

La configuration de la caméra arrière a également été confirmée par China Telecom. En plus du 64MP principal, vous obtenez une unité ultra-large de 8MP et deux vivaneaux auxiliaires de 2MP ne contribueront guère à votre expérience de la photographie.

Il est confirmé que les deux combinés sont lancés avec Android 11 à bord et qu’ils sont alimentés par des batteries de 4300 mAh prenant en charge la technologie de charge rapide Oppos 65W.

En ce qui concerne les dimensions, la vanille mesure 159,1 x 73,4 x 7,9 mm, inclinant la balance à 180 g, tandis que le Reno5 Pro mesure 159,7 x 73,2 x 7,6 mm et pèse 5 grammes de moins.

Les deux téléphones seront officiels le 10 décembre, mais nous ne sommes pas sûrs qu’il reste grand-chose à annoncer pour le moment.

Source 1 * Source 2