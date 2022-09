China Telecom obtient des versions exclusives Galaxy Z Fold4, Flip4 avec 16 Go de RAM, de nouveaux noms

Samsung a présenté le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4 en août et est maintenant sur le point de publier les versions annuelles exclusives à China Telecom. Ceux-ci auront un design légèrement modifié, plus de RAM et de nouveaux noms. Le Fold s’appellera Samsung W23, tandis que le clapet s’appellera Samsung W23 Flip.

Les smartphones Samsung W23 seront vendus exclusivement avec une coque dorée et un revêtement premium à l’arrière, ainsi que jusqu’à 16 Go de RAM. Le Fold4 mondial dispose de 12 Go de RAM, tandis que le Flip ne dispose que de 8 Go.

La série W est antérieure aux smartphones pliables de Samsung, elle vendait des coques sur mesure à des prix exubérants.

Le Galaxy Z Fold4 le plus cher coûte 15 999 CNY (2 280 $ en Chine, ce qui signifie que le Samsung W23 va probablement égaler le prix de son prédécesseur de 16 999 CNY (plus de 2 420 $). Le W23 Flip vise 9 999 CNY (1 420 $).

