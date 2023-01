China Man servi avec une pieuvre venimeuse au dîner

Un homme en Chine s’est vu servir une pieuvre venimeuse aux anneaux bleus dans un restaurant. La créature mortelle, cependant, a été retirée de l’assiette après que le restaurant en ait partagé une photo en ligne et appris sa nature toxique, a rapporté le South China Morning Post. L’incident s’est produit dans la province chinoise du Guangdong, où l’homme est allé manger une fondue dans un restaurant. Une fois sa commande servie, la personne a repéré une pieuvre suspecte dans l’assiette et a décidé d’en publier une photo sur la plateforme de médias sociaux chinois Weibo.

Partageant la photo, l’homme a demandé aux gens de l’aider à identifier l’espèce avant de pouvoir la manger. Sur la photo, on pouvait voir plusieurs petites pieuvres sur un panier plat rempli de glace pilée. « Puis-je en manger ? J’attends ta réponse. Un peu anxieux », lit-on dans la légende, selon le rapport.

Bientôt, un blogueur spécialisé dans l’éducation scientifique a répondu au dîner et a souligné que les fruits de mer étaient une “pieuvre à rayures léopard ou une pieuvre à anneaux bleus”. Il a ajouté que la créature marine était très venimeuse et que sa toxicité ne peut être neutralisée par chauffage.

Le blogueur a souligné que de tels cas ont été révélés plus tôt lorsque ces pieuvres venimeuses aux anneaux bleus se sont mélangées avec des pieuvres ordinaires vendues sur les marchés. Il a ajouté que cela se produisait en de très rares occasions.

La réponse du blogueur a attiré l’attention de nombreuses personnes sur la plate-forme de médias sociaux où les utilisateurs ont demandé si l’homme était en sécurité. Le restaurant a précisé plus tard qu’il n’avait pas mangé la pieuvre mortelle après avoir été averti par le blogueur. Il a partagé que la créature avait été retirée de sa table, a ajouté le rapport.

Selon Ocean Conservancy, un groupe de défense de l’environnement à but non lucratif, les pieuvres à anneaux bleus peuvent sembler inoffensives mais peuvent facilement tuer un humain. Ils sont originaires de l’océan Pacifique et se cachent généralement dans des coquillages, des débris marins ou des crevasses. Lorsque la créature est menacée, des anneaux bleus apparaissent sur son corps pour avertir les prédateurs. Il contient du venin 1 000 fois plus puissant que le cyanure et peut tuer 26 humains en quelques minutes. On dit que c’est l’une des créatures marines les plus dangereuses des profondeurs de l’océan.

