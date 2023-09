China Evergrande : les actions du promoteur immobilier le plus endetté au monde plongent de 25 % – au milieu d’informations faisant état d’arrestations de personnel | Actualité économique

Les actions de China Evergrande, frappée par la crise, ont plongé jusqu’à un quart après l’apparente détention de membres du personnel par la police.

L’entreprise, qui est le promoteur immobilier le plus endetté au monde, a été au centre d’une crise financière touchant l’ensemble du secteur immobilier en Chine depuis 2021.

La cotation des actions de la société déficitaire a été suspendue pendant 17 mois – jusqu’à fin août – en raison d’une série de défauts de paiement et de l’élaboration d’un plan de restructuration qui n’a pas encore été convenu avec ses créanciers.

Les actions ont ouvert en baisse de 25 % à Hong Kong lundi après la publication d’une déclaration de la police de la ville méridionale de Shenzhen ce week-end révélant une action apparente contre un haut responsable de la branche de gestion de patrimoine d’Evergrande, Du Liang, et d’autres.

On pouvait y lire : « Récemment, les organes de sécurité publique ont pris des mesures pénales coercitives contre Du et d’autres criminels présumés chez Evergrande Financial Wealth Management Co. »

Il n’y avait aucune autre information indiquant si Du, ou d’autres personnes, avaient été arrêtés – mais il était largement admis qu’un certain nombre d’individus étaient susceptibles d’être en détention.

Même si le cours de l’action en difficulté de la société a ensuite retrouvé un peu d’équilibre vers la clôture, la réaction initiale a ravivé les inquiétudes concernant l’état de la société et du secteur immobilier chinois dans son ensemble.

Le passif d’Evergrande s’est élevé, en mai, à 127 milliards de dollars (103 milliards de livres sterling).

Des dizaines d’entreprises ont souffert de dépréciations de propriétés, de restitutions de terrains, de pertes sur actifs financiers et de coûts de financement élevés.

Ces malheurs ont eu un impact cuisant sur l’ensemble de la population. économie chinoise et contribué à relance économique renforcée par les autorités qui sont aux prises avec un effondrement de la demande des consommateurs.

Susannah Streeter, responsable des finances et des marchés chez Hargreaves Lansdown, a déclaré : « La détention d’employés d’Evergrande, travaillant dans la gestion de patrimoine, a provoqué une forte baisse du cours de l’action du géant de l’immobilier dans un contexte de nervosité face à la découverte de nouvelles fragilités.

« Les autorités s’attaquent de plus en plus au fonctionnement interne de l’entreprise, alors que les inquiétudes grandissent quant aux malheurs du secteur qui pourraient provoquer des foyers d’instabilité financière ailleurs, nécessitant de nouvelles réparations, ce qui pourrait freiner davantage la croissance économique.

« Les tentatives visant à endiguer le ralentissement en Chine par des mesures de relance semblent porter certains fruits avec les données de vendredi sur la production industrielle et les ventes au détail en hausse plus que prévu et on s’attend à ce que davantage d’aide soit en route. »