Chimp partage un objet – montrant un comportement considéré comme unique aux humains | Nouvelles du monde

Un chimpanzé sauvage a été observé montrant un objet à sa mère simplement pour le partage, le genre de comportement social que l’on pensait auparavant réservé aux humains.

Les chercheurs ont capturé des images de l’animal encourageant sa mère à se joindre à elle pour regarder une feuille.

Les scientifiques suggèrent que la découverte indique que dans certaines conditions sociales, les chimpanzés sauvages peuvent partager des expériences les uns avec les autres, en utilisant des gestes pour commenter ou faire des remarques sur le monde.

L’auteur principal de l’étude, le Dr Claudia Wilke du Département de psychologie de l’Université de York, a déclaré : “Les gens aiment partager leurs expériences les uns avec les autres – les médias sociaux capitalisent sur ce trait, et même au cours de notre première année de vie, nous commençons à montrer d’autres choses intéressantes que nous avons trouvées.

« Il a été suggéré que « partager pour partager » est un trait humain unique, mais notre observation de ces chimpanzés sauvages remet cela en question.

“Nous avons observé un chimpanzé adulte montrant à sa mère une feuille qu’elle avait toilettée, non pas parce qu’elle voulait qu’elle fasse quoi que ce soit avec la feuille, mais très probablement parce qu’elle voulait simplement qu’elle regarde aussi la feuille.”

Les humains commencent à utiliser des gestes référentiels pour montrer ou signaler des objets ou des événements intéressants pour les autres au cours de la première année de vie.

Cependant, jusqu’à présent, les primates n’ont jamais été vus se livrer à ce comportement.

Le co-auteur Simon Townsend, des universités de Warwick et de Zurich, a ajouté : « Nos observations suggèrent que dans des circonstances sociales spécifiques, les chimpanzés peuvent se montrer des objets d’intérêt, pour partager leur attention, et que ce comportement peut ne pas être unique aux humains. .”

Observé plus de 80 fois

L’interaction a été filmée avec une femelle chimpanzé adulte, Fiona, montrant une feuille à sa mère, Sutherland, dans la forêt de Kibale, Ouganda.

Plus de 80 événements similaires de toilettage des feuilles ont été analysés afin d’exclure les explications alternatives du comportement, y compris le partage de nourriture et l’initiation du toilettage ou du jeu.

La découverte pourrait avoir des implications pour notre compréhension de l’évolution de la cognition sociale humaine et de ce qui rend l’esprit humain unique, selon les chercheurs.

Le co-auteur, le professeur Slocombe de l’Université de York, a déclaré: “Bien qu’il soit nécessaire d’identifier d’autres exemples de ce comportement chez les chimpanzés, nos observations indiquent que le partage de l’attention pour le partage n’est pas propre aux humains.

“Il a été avancé que notre capacité à partager des expériences nous a aidés à faire évoluer les capacités cognitives qui nous distinguent des autres espèces, telles que notre capacité d’action conjointe, de coopération et de langage.

“Nos observations soulèvent de nouvelles questions sur la raison pour laquelle les humains partagent leurs expériences plus souvent que nos plus proches parents vivants, et si s’engager dans ce comportement à une fréquence plus élevée que les autres espèces peut encore expliquer l’évolution des fonctions cognitives qui sous-tendent le comportement social humain.”

Les résultats sont publiés dans la revue Actes de la National Academy of Sciences.