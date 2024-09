« Chimp Crazy » : à quels problèmes juridiques Tonia Haddix pourrait-elle être confrontée ?

La vérité, toute la vérité et rien que la vérité. C’est le serment que Tonia Haddix a prêté en janvier 2022, lorsqu’elle s’est connectée à une audience judiciaire sur Zoom pour nier toute implication dans la disparition d’un célèbre chimpanzé.

Au cours de l’audience, Haddix a raconté en larmes comment elle avait trouvé Tonka morte en mai dernier, l’un des sept singes dont elle s’occupait dans un ancien centre d’élevage de chimpanzés du Missouri. Assise devant son ordinateur portable chez elle près du lac des Ozarks, Haddix a été tellement submergée par l’émotion pendant son témoignage qu’un juge a interrompu ses sanglots et a ordonné une pause de 10 minutes pour qu’elle se ressaisisse.

Peu de temps après la reprise des audiences, le verdict a été annoncé.

« Je pense que Mme Haddix invente des choses », a déclaré la juge Catherine D. Perry. « Mais est-ce que cela me convainc que Tonka est en vie et qu’elle l’a caché ? Non, ce n’est pas le cas. »

Haddix marmonna ses remerciements et raccrocha violemment son écran. Un grand sourire apparut sur son visage tandis qu’elle levait les poings en l’air.

« On a gagné, les gars. On a gagné, putain », a-t-elle dit en regardant autour d’elle l’équipe de tournage qui avait filmé toute la scène pour la série documentaire de HBO Max « Chimp Crazy ».

« Mais pour l’instant, tu as gagné », a noté son mari.

« Ouais, mais il faut juste le garder caché. »

Haddix et Tonka le chimpanzé dans « Chimp Crazy » de Max. (HBO)

C’est l’un des moments les plus étonnants de la série, et ce n’est pas peu dire, étant donné que le documentaire, réalisé par Eric Goode, de « Tiger King », met en scène une femme qui décrit comment elle a allaité son chimpanzé. C’est à ce moment-là que le public réalise que Haddix, 54 ans, a en fait kidnappé Tonka juste avant qu’il soit transféré du centre du Missouri vers un sanctuaire de singes en Floride. Alors qu’elle mentait au tribunal sur sa mort supposée, Haddix était assise juste au-dessus de Tonka, qu’elle avait caché dans une cage en sous-sol.

Alors que le troisième épisode est diffusé dimanche, les mensonges de Haddix lors de cet appel Zoom ont soulevé la question : devra-t-elle faire face à des conséquences juridiques pour ses actes ?

Après que Tonka ait finalement été localisée et saisie en juin 2022, le juge chargé de l’affaire Haddix avec le groupe de défense des droits des animaux a écrit au procureur adjoint américain pour suggérer une enquête criminelle sur Haddix et son mari, Jerry Aswegan.

Le gouvernement n’a pas encore poursuivi Haddix ou Aswegan, bien que PETA continue de faire pression pour que des poursuites soient engagées. Brittany Peet, la conseillère juridique de la Fondation PETA pour l’application de la loi sur les animaux en captivité, a envoyé une lettre au procureur adjoint des États-Unis environ un mois avant la première de « Chimp Crazy » le mois dernier pour détailler l’étendue des mensonges de Haddix dans la série. (Peet est interviewée dans la série documentaire et a eu accès aux premières projections.)

Dans la lettre, Peet a déclaré que l’association à but non lucratif avait été informée que le bureau du procureur « a jusqu’à présent refusé de porter plainte contre Haddix parce que vous estimiez ne pas avoir suffisamment de preuves pour prouver que le chimpanzé qui a été retiré de la maison de Haddix le 5 juin 2022 était en fait Tonka ».

Peet décrit ensuite des scènes de « Chimp Crazy » qui, selon elle, fournissent une « preuve irréfutable » de l’identité de Tonka, notant qu’« il est encore plus urgent de porter plainte maintenant que le parjure et l’obstruction flagrants et impénitents de Haddix sont sur le point d’être diffusés à un public national ».

S’il est accusé et reconnu coupable de parjure, Haddix risque jusqu’à cinq ans de prison, et jusqu’à une année de prison supplémentaire s’il est accusé et reconnu coupable d’entrave aux décisions de justice.

Carrie Costantin, la procureure adjointe des États-Unis à qui les plaintes contre Haddix ont été adressées, n’a pas répondu à une demande de commentaire du Times. Haddix, quant à lui, n’a pas répondu aux multiples appels téléphoniques et messages demandant une interview.

« Chimp Crazy » montre Haddix mentant sur le lieu où se trouve Tonka lors d’une audience virtuelle au tribunal en 2022. (HBO Max)

PETA souhaite également que le ministère américain de l’Agriculture mette fin à la licence de Haddix en vertu de la loi sur le bien-être animal. Cette licence lui permet d’exploiter son zoo du Missouri, Safari sur la plage au lever du soleil, où les visiteurs peuvent tenir des paresseux, voir des kangourous et nourrir des lamas. Le permis lui permet également de vendre des animaux exotiques par le biais de son entreprise Primarily Primates, LLC. Lors de son procès avec PETA, Haddix a déclaré qu’elle gagnait environ 80 000 $ par an en vendant des créatures comme des chats sauvages caracals, des loutres cendrées d’Asie, des chauves-souris frugivores égyptiennes et des porcs-épics à crête d’Afrique.

En septembre 2023, un responsable de l’application de la loi au sein de l’Animal Plant and Health Inspection Service – la division de l’USDA qui administre les licences – a déclaré dans un courriel que l’agence ne pensait pas que Haddix était apte à conserver son accréditation après qu’elle ait « fourni à plusieurs reprises de fausses informations et de fausses déclarations à une agence gouvernementale concernant la propriété d’animaux ».

L’USDA a déclaré que l’installation Primarily Primates de Haddix avait fait l’objet d’une « inspection de routine inopinée » le 18 avril 2024, « et qu’il n’y avait aucune [Animal Welfare Act] « Des non-conformités ont été relevées lors de la visite. » Le rapport d’inspection indique que 28 animaux étaient présents sur place lors de l’enregistrement, dont un buffle d’eau asiatique, deux wallabies à cou rouge et un hybride zèbre-âne appelé zedonk.

Après la sortie de « Tiger King » sur Netflix en 2020, L’USDA a retiré leur licence à de nombreux sujets. Peet a déclaré au Times qu’elle s’était plainte auprès de l’organisation de propriétaires de grands félins comme Joe Exotic et Jeff Lowe pendant des années, mais que ce n’est qu’après « Tiger King » que « l’organisation leur a forcé la main parce que nous avons pu obtenir une couverture médiatique internationale sur les plaintes relatives au bien-être des animaux ».

Joe Exotic dans « Tiger King ». (Netflix)

La sanction finale à laquelle Haddix pourrait être confrontée pour son implication avec Tonka viendrait du Fish & Wildlife Service américain. Si le bureau déterminait que son traitement du chimpanzé violait la loi sur les espèces en voie de disparition, le ministère américain de la Justice pourrait porter plainte contre elle. Si elle est reconnue coupable, Haddix pourrait être condamnée à un an de prison et/ou à une amende pouvant atteindre 50 000 dollars.

Le Fish & Wildlife Service a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire à faire.

Peet a déclaré qu’elle pensait qu’il existait des preuves solides suggérant que le comportement de Haddix violait la loi protégeant Tonka.

« Il est interdit de causer des blessures physiques, psychologiques ou vétérinaires à une espèce en voie de disparition », a déclaré l’avocat. « Dans d’autres cas, les juges ont estimé que l’isolement d’une espèce sociale, le fait de ne pas fournir aux animaux un enrichissement, une alimentation et un enclos appropriés, constituaient une violation de la loi sur les espèces en voie de disparition. »