Chimiste, artiste, militante : rencontrez la première femme trans du Canada, boursière Rhodes

La plus récente boursière Rhodes de la Colombie-Britannique dit qu’elle était convaincue qu’elle n’avait aucune chance.

Mais Julia Levy se dit ravie d’être la première femme trans queer au Canada à recevoir le prix et à se diriger vers l’Université d’Oxford.

Levy, 24 ans, dit qu’elle sait que le magnat du diamant du XIXe siècle Cecil Rhodes désapprouverait probablement. Mais Levy partira pour poursuivre une maîtrise en chimie computationnelle l’automne prochain et y voit une énorme “opportunité”.

“Il y a quelque chose de très puissant dans le fait d’obtenir une bourse qui ne vous était pas destinée à l’origine”, déclare la majeure en chimie de l’Université de Victoria, élevée à Vancouver, avec une mineure en arts visuels qui se dirige maintenant vers la plus ancienne université du monde.

Levy est l’un des onze Canadiens a reçu la bourse Rhodes pour 2023, rejoignant la première femme autochtone à recevoir la bourse au Canada : Lakoiehwahtha Pattonmembre de la communauté des Premières nations Kanien’kehá:ka et étudiant de quatrième année à la faculté des arts et des sciences de l’Université de Toronto.

La scientifique, artiste, activiste et programmeuse informatique affirme que son expérience de transition d’homme à femme et de traitement d’un diagnostic de TDAH à l’université lui donne une perspective que d’autres n’ont peut-être pas.

Le professeur de chimie de l’Université de Victoria, Jeremy Wulff, a déclaré dans un communiqué que Levy – qui a inventé une application pour permettre aux apprenants de visualiser des molécules complexes sur leurs téléphones portables appelée moleculAR – est destiné à la grandeur.

Amener l’intelligence scientifique au niveau de la rue

Levy a été élevée à Vancouver par un professeur de psychologie pour être curieuse, mais dit que ses parents ne l’ont jamais poussée. Elle aimait aussi Star Trek et Breaking Bad, ce dernier à propos d’un professeur de sciences au lycée devenu la cheville ouvrière de la méthamphétamine.

Elle s’est portée volontaire pour tester des médicaments pour prévenir les décès et dit que son travail avec Substance UVIC lui a montré comment la pandémie a changé l’approvisionnement en médicaments, mettant plus de vies en danger alors que l’utilisation de benzodiazépines, qui sont utilisées comme charges, a commencé à augmenter.

“Cela affecte les gens que j’aime et cela affecte la ville que j’aime”, a déclaré Levy.

Levy, 24 ans, était l’une des 11 Canadiennes choisies pour recevoir la bourse Rhodes pour 2023. Elle a grandi à Vancouver et a étudié la chimie et les arts visuels à l’Université de Victoria. (Ilmė Vyšniauskaitė)

“La vérification des drogues est l’une des choses qui m’a semblé vraiment pratique et significative. C’est comme l’un des plus grands biens sociaux que je puisse faire avec la chimie.”

Dennis Hore, professeur de chimie et d’informatique à l’UVIC qui dirige Substance UVIC, a célébré la nouvelle de la bourse de Levy.

“C’est une candidate très méritante. Elle avait tellement de domaines qui l’intéressaient”, a déclaré Hore.

La première boursière Rhodes ouvertement trans – Hera Jay Brown – a été la neuvième boursière Rhodes de l’Université du Tennessee en 2020 et étudie le déplacement des réfugiés et la migration forcée en Jordanie. Elle est déjà connectée avec Levy et loue son travail.

“C’est incroyable … elle intègre son travail académique dans le travail d’action qu’elle fait dans les communautés”, a déclaré Brown.

Pousser au changement

Perry Zurn, professeur agrégé de philosophie à l’Université américaine qui étudie les questions transgenres, dit que Levy se démarque.

“C’est une scientifique et une militante. C’est une chimiste et une artiste”, a déclaré Zurn. “Ce genre de multiplicité est précisément, je pense, la chose que les personnes trans peuvent apporter et qui devrait être célébrée.”

Mais Zurn dit qu’en tant que femme trans, Levy porte également un fardeau supplémentaire dans le milieu universitaire.

“Nous avons la responsabilité en tant que personnes trans… non seulement d’y être inclus, mais de nous engager à le changer.”

Il y a eu une pression pour amener l’Université d’Oxford à faire face à son passé, de la Rhodes doit tomber mouvement qui a abattu la statue de Cecil Rhodes pour Oxford inconfortable, des universitaires qui proposent des visites à pied pour sensibiliser aux aspects de l’histoire de l’institution tels que l’inégalité raciale, la discrimination de genre et de classe, et d’autres vestiges laids de la poussée pour étendre l’Empire britannique.

En choisissant Levy, Zurn dit qu’il semble que la bourse que Rhodes a créée avec sa volonté évolue.

Au cours de sa deuxième année, Levy a inventé une application pour permettre aux apprenants de visualiser des molécules complexes sur leurs téléphones portables appelée moleculAR. (Julia Lévy)

La bourse est une bourse internationale de troisième cycle permettant aux étudiants d’étudier à l’Université d’Oxford.

Il a été créé en 1902. Au total, 100 étudiants reçoivent chaque année la prestigieuse bourse. Rhodes, son fondateur impérialiste britannique, voulait unifier les ressortissants anglophones et encourager les dirigeants à l’esprit civique. La bourse Rhodes a fait l’objet d’une controverse pour avoir exclu les Noirs, les femmes et d’autres. Et pour son nom – commémorant un dirigeant sud-africain qui a autrefois introduit une législation pour chasser les résidents noirs de leur terre.

La fureur a éclaté au printemps dernier lorsque des manifestants ont retiré une statue en bronze de Rhodes de 900 kilogrammes d’un socle à l’Université de Cape Town en Afrique du Sud.

Aux prises avec le passé

Elizabeth Kiss, directrice de Rhodes House à Oxford et PDG du Rhodes Trust, a déclaré à CBC dans une interview que l’organisation ouvrait ses portes à divers candidats.

“Nous disons vraiment, à tous les jeunes brillants, engagés et passionnés, que vous devriez postuler pour la bourse Rhodes. Nous sommes vraiment fiers de nos pionniers comme Julia.”

Kiss dit que la première femme boursière Rhodes – Catherine Burke Sweet – a été nommée en 1977, “mais cela a pris une loi du Parlement pour y parvenir”.

Kiss dit que le Rhodes Trust est aux prises avec le fait qu’une grande partie de la richesse extraite de l’Afrique du Sud a enrichi les Nord-Américains. Il vise 32 universitaires africains, pour correspondre à ceux des États-Unis.

Frapper aux barrières

Levy dit qu’elle veut utiliser sa place à Oxford pour pousser le changement.

“De toute évidence, l’argent provenait d’une source incroyablement horrible. Mais si je peux faire du bien avec cet argent, alors cela semble positif”, a déclaré Levy.

Bien qu’elle soit fière de ses réalisations, Levy dit qu’elle sait qu’elle a commencé avec certains privilèges.

“Je suis au sommet de tous les autres privilèges – des parents blancs et solidaires, qui ont grandi dans une bonne maison avec une stabilité financière”, a déclaré Levy. Et elle dit qu’elle se méfie d’être utilisée pour “laver l’ardoise” ou effacer les torts du passé.

“Je ne pense pas que tout cela doive être ignoré”, a déclaré Levy.

Mais elle est également convaincue que son expérience personnelle apportera une nouvelle perspective.

“Je comprends ce que c’est que d’être au bas de la pile à certains égards. Être trans et être queer, vous obtenez cette expérience et vous savez ce que c’est que d’être” différent “”, a déclaré Levy.

Bienvenue à Oxford

Kiss dit que Rhodes House – le manoir d’Oxford, avec un escalier en chêne et des faîteaux d’aigle, où des universitaires du monde entier se réuniront – encourage l’inclusivité, mais “il y aura indéniablement des points de friction et de désaccord. Après tout, vous savez, nous ‘ Je suis dans un monde grand et désordonné en ce moment.”

Elle dit que les aspects négatifs de la vision du fondateur pour la bourse ont été rejetés, à l’exception des valeurs fondamentales qui ont encore du sens.

Par exemple, dit-elle, Rhodes voulait développer des personnes avec “une énergie pour diriger et une gentillesse pour les autres”.

Cela – dit Kiss – Levy en a à revendre.

“Je ne l’ai pas encore rencontrée. J’ai hâte de l’accueillir à Rhodes House. Cette combinaison de chimie et d’art et la façon dont elle a déjà démontré sa passion pour rendre sa communauté meilleure…. [Levy] est précisément ce que nous recherchons maintenant chez les boursiers Rhodes. »