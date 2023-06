Chimie créative : s’adapter au XXIe siècle

L’industrie chimique a participé à la construction du 20e siècle et s’adapte de toute urgence au 21e. Presque tous les biens quotidiens dépendent de la production du secteur chimique, des vêtements et de l’isolation des maisons aux engrais et aux médicaments. Mais cette industrie énergivore a besoin d’innovation pour trouver des produits plus sûrs et plus durables. Avec le durcissement de la réglementation et la pression croissante des consommateurs et des investisseurs, l’industrie adopte les capacités numériques. La numérisation est essentielle pour parvenir à un environnement sans toxines, à la neutralité climatique et à une économie circulaire.