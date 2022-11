Chime supprime 12% de ses effectifs, s’ajoutant à la récente vague de licenciements technologiques

Les entreprises technologiques privées soutenues par du capital-risque ne sont pas non plus à l’abri de ces conditions. Comme Chime, le géant des paiements en ligne Stripe et la plateforme NFT Dapper Labs ont également annoncé jeudi d’importantes réductions d’effectifs.

Des entreprises technologiques publiques comme Amazon, Google parent Alphabet et le propriétaire de Facebook Meta ont toutes pris des mesures pour limiter les dépenses, tandis que d’autres, dont Netflix, Spotify, Coinbase, Lyft et Shopify ont annoncé des licenciements.

Chime offre des services bancaires sans frais, des jours de paie anticipés pour ceux qui ont un dépôt direct et une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de devenir négatifs dans leurs comptes sans frais de découvert. La société est devenue rentable sur la base de l’EBITDA pendant la pandémie, a déclaré le co-fondateur et PDG Chris Britt à CNBC en septembre 2020.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré à CNBC que la soi-disant banque challenger – une entreprise fintech qui propose exclusivement des services bancaires via des sites Web et des applications pour smartphones – supprime 12% de ses 1 300 employés, ajoutant que même si elle supprime environ 160 employés, ils sont continue d’embaucher pour certains postes et “reste très bien capitalisé”.

Chime est l’une des dernières entreprises technologiques privées à annoncer des licenciements dans un contexte de détérioration des perspectives économiques et d’une récente vague de coupes dans les entreprises publiques et privées.

Tout au long de la pandémie, Chime a connu une croissance torride, attirant des millions d’utilisateurs et atteignant une valorisation de 25 milliards de dollars il y a un peu plus d’un an.

Une partie de la croissance de l’entreprise consiste à comprendre le large éventail de clients américains qui ne sont pas bien servis par les banques traditionnelles. Chime se concentre principalement sur les milléniaux qui gagnent entre 35 000 et 70 000 dollars par an. Ces personnes sont plus susceptibles d’être frustrées par les frais que celles qui peuvent se permettre de maintenir des soldes plus élevés.

Ce segment de la population a tendance à s’appuyer fortement sur les cartes de débit pour payer les dépenses quotidiennes tout en respectant le budget, et Chime gagne de l’argent grâce aux frais de balayage payés par les commerçants.

Forbes rapporté plus tôt cette année que Chime retarde ce qui était autrefois considéré comme une cotation publique imminente – une tendance bien trop familière avec le marché des introductions en bourse pratiquement fermé en raison de la forte inflation et de la hausse des taux d’intérêt qui font craindre une récession mondiale.

En fait, seulement 7,4 milliards de dollars ont été levés dans les cotations aux États-Unis cette année, selon les données de Dealogic – une baisse de 94% par rapport à 2021 et le niveau d’activité d’introduction en bourse le plus bas que nous ayons vu en 20 ans.

Chime est une société trois fois CNBC Disruptor 50 qui s’est récemment classée n ° 12 sur la liste de cette année.