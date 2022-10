Chimaev affronte son cousin Khabib à l’UFC 280 (VIDEO)

Le combattant tchétchène et Abubakar Nurmagomedov ont dû être séparés à Abu Dhabi

Les esprits se sont enflammés en marge de l’UFC 280 à Abu Dhabi alors que la sensation tchétchène Khamzat Chimaev s’est bagarrée avec son compatriote Abubakar Nurmagomedov – qui est le cousin de l’icône du MMA Khabib.

Chimaev et Abubakar Nurmagomedov étaient au bord de la cage à l’Etihad Arena alors qu’Islam Makhachev a remporté le titre des poids légers de l’UFC samedi soir avec une victoire au deuxième tour sur Charles Oliveira.

Le succès de Makhatchev a déclenché des scènes jubilatoires au sein de son équipe à l’intérieur de l’octogone, y compris avec Khabib.

Le membre de l’équipe Abubakar Nurmagomedov regardait de près la cage, après avoir concouru plus tôt sur la carte lorsqu’il a remporté une victoire décisive sur son compatriote russe Gadzhi Omargadzhiev.

Chimaev, qui était présent à Abu Dhabi uniquement en tant que spectateur, a été vu en train de serrer la main de Nurmagomedov alors que le couple était en pleine discussion après la fin de l’événement principal.

L’échange a d’abord semblé cordial, mais s’est rapidement transformé en méchant alors que Chimaev, coiffé d’une casquette noire, a semblé s’en prendre à Nurmagomedov, qui a répondu en nature.

Une bagarre s’est ensuivie lorsque le personnel de sécurité est intervenu pour apaiser les tensions, tandis que Khabib a été vu grimper sur le côté de la cage mais n’est pas intervenu directement.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait déclenché la dispute, bien que Chimaev et Abubakar Nurmagomedov aient échangé des mots dans une querelle en ligne en 2021.

À cette occasion, les Daghestanais ont semblé avertir Chimaev après avoir été offensés par les commentaires que les Tchétchènes avaient faits à propos de Khabib.

Interrogé sur les scènes de l’UFC 280, le président de la promotion Dana White a ensuite déclaré aux médias “ça arrive, surtout avec lui” en référence à Chimaev.

Chimaev est devenu l’une des plus grandes stars de l’UFC ces dernières années.

Le joueur de 28 ans a explosé sur la scène à l’été 2020 et est invaincu lors de six visites dans l’octogone de l’UFC – détruisant plus récemment Kevin Holland au premier tour de leur combat de poids attrape à l’UFC 279 en septembre.

Ce combat a été précédé d’une perte de poids de Chimaev pour son concours initialement prévu contre Nate Diaz, et a également vu “Borz” s’impliquer dans une bagarre dans les coulisses pendant la semaine de combat.

Khabib a récemment été entendu lors d’un événement à Londres suggérant que Chimaev devrait avoir plus de membres musulmans dans son équipe pour l’empêcher de s’égarer.

Chimaev est basé en Suède après avoir émigré à l’adolescence, mais publie souvent des photos aux côtés du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov lors de ses voyages de retour dans son pays natal.

Le poids welter du Daghestan Abubakar Nurmagomedov, 32 ans, détient un record de 2-1 depuis qu’il a rejoint les rangs de l’UFC.

Il est membre d’une équipe soudée comprenant des personnalités comme Khabib et le nouveau champion des poids légers de l’UFC, Makhachev.

Abubakar faisait partie des personnes impliquées dans la tristement célèbre mêlée de masse qui a éclaté lorsque Khabib a défendu le titre des poids légers de l’UFC contre Conor McGregor à Las Vegas en 2018, partageant plus tard les blessures qu’il avait subies lors de cette bagarre.