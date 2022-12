Chilly Duck s’envole après quelques soins affectueux sur le chantier de Kelowna

Le petit colvert s’est réchauffé et a pris des collations dans une roulotte de travail près du collège Okanagan

Un canard se dandinait joyeusement après s’être réchauffé dans une remorque sur un chantier à Kelowna.

James Isadore travaillait près du Collège Okanagan lorsqu’il a vu un colvert mâle recroquevillé dans la neige.

Il a dit que le canard bougeait à peine par temps inhabituellement froid de -20°C.

Il a délicatement ramassé le canard et l’a amené dans la roulotte de travail de son entreprise pour se réchauffer.

Isadore a fait un petit nid pour la volaille dans une boîte et son collègue a nourri le canard de petits morceaux de nourriture.

Au bout de quelques heures, le canard a commencé à reprendre des forces et a commencé à bouger et à faire du bruit. Une fois qu’il a semblé prêt, Isadore a lâché le canard. Il a dit qu’il s’est dandiné de quelques mètres avant de s’envoler.

“C’est un sentiment agréable d’aider la nature quand c’est nécessaire”, a déclaré Isadore.

