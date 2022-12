Chilliwack grand-mère perd tout son argent de Noël dans une arnaque cryptographique

Une grand-mère locale met en garde les autres contre un type d’arnaque à la crypto-monnaie après s’être fait voler tout son argent de Noël.

« J’aimerais éviter que cela n’arrive à quelqu’un d’autre », a déclaré Carol Anderson de Chilliwack. “C’était dévastateur.”

Elle s’est sentie « vraiment stupide » après avoir réalisé qu’elle avait été victime de transactions financières frauduleuses.

“Apparemment, cela se produit souvent”, a déclaré Anderson.

Le Centre antifraude du Canada a signalé plusieurs types d’escroqueries à la crypto-monnaie, comme celle où les escrocs se font passer pour le personnel d’entreprises de cryptographie pour avoir accès à des détails financiers.

Un rapport de police a été rédigé début décembre, mais on a dit à Anderson qu’il était peu probable qu’elle récupère son argent.

La banque d’Anderson a refusé sa première réclamation, mais elle a de grands espoirs d’obtenir un appel.

La femme de la région pleurait encore d’avoir perdu son mari en février 2022 lorsqu’elle a effectué la première transaction en tant qu’investissement dans l’idée d’obtenir de l’argent de Noël pour acheter des cadeaux pour les petits-enfants et les arrière-petits-enfants.

“J’ai décidé d’investir de l’argent dans la cryptographie”, a-t-elle expliqué.

Anderson a effectué une première transaction en ligne de 250 $ pour ouvrir un compte.

“Ils m’expliquaient comment le faire en ligne”, a-t-elle déclaré. Ils lui ont expliqué « à distance » comment créer un compte et lui ont dit qu’un appel serait à venir pour l’aider à créer un « portefeuille » numérique à retirer.

Les ennuis ont commencé quand elle a voulu retirer son argent.

Elle a ensuite reçu un appel de quelqu’un à Montréal, mais ils ont par la suite nié que quiconque de cette entreprise lui ait parlé le jour en question.

« Il m’expliquait comment faire quelque chose. Mais je n’ai pas pu l’obtenir.

La personne a demandé si elle pouvait faire une téléconférence en ligne au lieu de parler au téléphone. Ils semblaient déjà avoir toutes ses informations, alors elle pensait que ce serait en sécurité.

“Je ne pense pas que je viens d’aller sur mon compte bancaire”, a-t-elle déclaré.

On lui a dit qu’ils déposeraient son argent, mais cela ne s’est pas produit.

“C’est à ce moment-là qu’il l’a pris.”

Son compte a été complètement vidé des 1 500 $ qu’elle avait réservés pour les vacances.

D’une manière ou d’une autre, son modem est tombé en panne et la personne a soudainement disparu. La société affirme maintenant qu’elle a fait l’investissement elle-même.

Selon le Centre antifraude du Canada, les escroqueries et les fraudes liées aux crypto-monnaies impliquaient généralement la tentative de voler de l’argent, des informations personnelles et financières à une cible.

«Les fraudeurs vous proposeront des buy-ins de crypto-monnaie promettant un taux de rendement élevé et dans un court laps de temps. Au lieu de cela, la victime perdra son investissement et parfois ses informations personnelles et financières.

“Obtenez votre crypto-monnaie auprès d’échanges bien connus et réputés. Achetez n’importe quel portefeuille matériel directement auprès du fabricant.

La GRC de la Colombie-Britannique a lancé un avertissement en mai 2022 après qu’il est apparu que les personnes âgées du Lower Mainland étaient particulièrement ciblées pour ce type de fraude.

Depuis, plusieurs personnes l’ont généreusement aidée. Ce n’était pas une énorme somme d’argent volée, mais c’était tout ce qu’elle avait.

À la suite de la fraude, une bonne amie s’est précipitée pour lui acheter des bottes d’hiver. La styliste Tracy Broskey a coiffé et coupé ses cheveux. Une autre personne qu’elle ne connaissait même pas lui a donné une carte-cadeau de 100 $ Marks.

Cela l’a fait se sentir beaucoup mieux. Maintenant, Anderson se demande combien de personnes se sont retrouvées dans le même bateau qu’elle.

“Si raconter cette histoire aide une personne, alors je n’ai pas tout perdu.”

La GRC conseille à toute personne ciblée par un escroc de contacter la ligne non urgente de son détachement, ainsi que de signaler l’incident au Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501 ou via le système de signalement des fraudes en ligne.

