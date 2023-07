Chilling moment tout-petit, 3 ans, s’échappe de la crèche et traverse une rue animée

C’est le moment déchirant où un tout-petit s’est échappé d’une crèche avant de traverser une rue animée.

James Maguire, âgé de seulement trois ans, a réussi à fuir le terrain de jeu à travers un poteau de clôture cassé dans la garderie Elmhurst House à Stone, dans le Staffordshire.

Des images de vidéosurveillance ont montré le tout-petit James Maguire traversant Stone Crédit : Stoke Live/BPM MEDIA

Il s’est ensuite échoué sur un grand carrefour routier du centre-ville.

Les patrons des crèches se sont excusés après une enquête du chien de garde de l’éducation Ofsted.

Et les parents du garçon l’ont maintenant renvoyé, affirmant que leurs préoccupations concernant le bien-être des enfants avaient été « balayées sous le tapis ».

Des images de vidéosurveillance ont montré James debout au milieu d’un passage à niveau sur l’A520 pendant 23 secondes avant de courir plus loin dans la ville.

Il a finalement été retrouvé par le personnel de la crèche, qui a maintenant reconnu son « échec ».

La mère de James, Fiona, qui a deux autres enfants, a critiqué la façon dont son évasion a été gérée.

Mme Maguire, 46 ans, employée du NHS, a déclaré au Stoke Sentinel: «Il se tenait là sur la route depuis des lustres.

« Il y a eu des échecs dans les soins et la protection de mon fils, et cela aurait facilement pu se terminer par la tragédie la plus épouvantable. »

Elle a raconté comment la famille était restée dans une « panique aveugle absolue » et n’avait pas été contactée par la crèche pendant plusieurs heures après la fuite de James.

Elmhurst House a déclaré dans un communiqué: « Nous sommes tous profondément soulagés qu’aucun mal n’ait été fait à l’enfant.

« A la suite d’une enquête immédiate, nous avons pris des mesures urgentes pour que cela ne se reproduise plus jamais. »

Ils ont raconté à quel point le personnel était « choqué et bouleversé » lorsque James a réussi à sortir, ajoutant : « Nous considérons cet événement comme notre responsabilité et notre échec.

« Il ne devrait jamais être possible pour un enfant de s’évader de cette façon, quelles que soient les circonstances. »

James a réussi à s’échapper de la pépinière le 16 mai, provoquant une visite des inspecteurs de l’Ofsted le lendemain.

Ils ont ordonné une refonte des mesures de bien-être à la pépinière, y compris des améliorations des évaluations des risques et des ratios de personnel.

Le chien de garde a déclaré: « Nous surveillerons la réponse du fournisseur pour nous assurer que les actions sont menées à bien. »

Les inspecteurs ont statué après une visite de suivi le 6 juin que les patrons des pépinières avaient pris des mesures afin que « le personnel démontre une meilleure compréhension du rôle qu’il joue ».

L’Ofsted a déclaré dans un communiqué que de nouvelles mesures devraient garantir que « les enfants puissent être protégés de tout danger », ajoutant: « Nous sommes satisfaits que le fournisseur ait respecté les actions de protection et de bien-être soulevées ».

Le chien de garde évalue la maison Elmhurst, qui reste enregistrée, comme « bonne » dans l’ensemble.

Le conseil du comté de Staffordshire a déclaré qu’il avait assuré la liaison avec Ofsted en réponse à « l’incident très bouleversant », tandis que la police du Staffordshire a laissé l’enquête à Ofsted.

La force a déclaré cet après-midi: « Nous avons reçu un rapport le 24 mai 2023 concernant un garçon de trois ans qui avait disparu d’une crèche à Stone le 16 mai.

« Les agents ont mené des enquêtes et ont confié l’enquête au régulateur Ofsted. »

L’enfant de trois ans a été vu courir dans les rues Crédit : Stoke Live/BPM MEDIA