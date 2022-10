Chilling moment boy, 9 ans, est kidnappé sous la menace d’une arme dans la rue par des ravisseurs qui ont exigé 200 000 $ pour sa libération au Mexique

C’est le moment terrifiant où un garçon de neuf ans a été enlevé dans la rue et embarqué dans une voiture sous la menace d’un couteau alors qu’il se rendait à l’école.

Des images de vidéosurveillance effrayantes ont capturé le moment où le jeune a été kidnappé alors qu’il se promenait avec sa mère dans la ville mexicaine centrale de Huehuetoca.

Au moment où les hommes armés attrapent le garçon et le mettent dans la voiture

Les parents et les enfants ont fui alors que le garçon était kidnappé sous la menace d’une arme dans la rue

Un homme armé a frappé la mère sur la tête et lui a arraché son sac

Le garçon tenait la main de sa mère alors qu’ils marchaient avec d’autres parents et enfants peu avant 8 heures du matin lundi lorsque deux hommes armés ont sauté d’une Nissan Platina rouge.

Un homme armé a attrapé le garçon et l’a poussé dans la voiture tandis que l’autre homme a frappé la femme sur le côté de la tête avec son arme et lui a volé ses affaires.

Les ravisseurs ont fui et ont ensuite exigé 200 000 dollars de la famille du garçon pour sa libération, rapporte Almomento.

Les flics ont lancé une chasse à l’homme urgente et ont retrouvé l’enfant de neuf ans et ses ravisseurs dans une maison à seulement huit kilomètres du quartier de Benito Juárez.

La police a fait une descente dans la maison mercredi soir et a sauvé le garçon.

Ses yeux auraient été recouverts d’un morceau de tissu pour l’empêcher de regarder ses ravisseurs dans les yeux.

Quatre hommes et deux femmes ont été arrêtés, ainsi qu’une adolescente.

Les suspects ont été nommés par les médias locaux comme Moisés Alexander, Erick Mateo, Omar Avelardo et Leonel Eduardo, Glenda et Lucila Guadalupe.

Les procureurs ont déclaré que les accusés faisaient partie d’un gang notoire qui terrorisait les habitants d’une région qui s’étendait sur Mexico et la moitié orientale du Mexique.

Les suspects devraient comparaître devant un juge de l’État fédéral du Mexique pour leur mise en accusation.

Le garçon de neuf ans est le deuxième jeune à être enlevé cette semaine au Mexique.

David Navarrete, 10 ans, aurait été enlevé par son père alors que sa mère le raccompagnait à l’école lundi à Nezahualcóyotl.

Navarrete a été secouru plus tard le même jour, a indiqué le bureau du procureur de l’État de Mexico.

La vague d’enlèvements a incité le gouvernement de la ville de Huehuetoca à renforcer la présence policière dans des dizaines d’écoles et d’universités.

Selon le Registre national des personnes disparues et non localisées, 2 827 enfants de moins de 17 ans ont été enlevés entre le 1er janvier de l’année dernière et le 10 juin de cette année.

Au moins 22 % des enlèvements ont été signalés au Mexique.