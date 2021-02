Marmite lance une nouvelle version au piment épicé de la tartinade «aime ou déteste» appelée Dynamite après le succès de sa variante au beurre d’arachide.

La nouvelle version fougueuse de la propagation sera disponible dans les magasins Sainsbury’s et en ligne à partir de dimanche et est une tentative de satisfaire l’amour des acheteurs britanniques pour la nourriture épicée.

La version au beurre d’arachide du produit à base de levure a été lancée il y a deux ans et s’est avérée populaire avec deux millions de pots vendus l’année dernière, selon la société.

Un porte-parole a déclaré que les amateurs de marmite l’avaient déjà mélangé avec du piment et que c’était cela, combiné à la popularité croissante des sauces piquantes, qui avait fourni l’étincelle d’inspiration.

Elle a ajouté: «Nous savons que les Britanniques se livrent de plus en plus à la nourriture épicée et nous avons vu la catégorie des sauces piquantes croître à un rythme soutenu au cours des cinq dernières années, c’est donc l’une des inspirations du produit.

«Cependant, en son cœur, la proposition Dynamite a été conçue pour nos amoureux de Marmite.»

Cette décision intervient au milieu d’une augmentation des ventes de pâtes à tartiner, les gens passant plus de temps à cuisiner et à manger à la maison. Les ventes de levures à tartiner ont augmenté à 54 millions de livres l’année dernière, contre 46 millions de livres l’année précédente, selon Kantar.

Kiti Soininen, directeur chez les analystes de vente au détail Mintel, a déclaré que les aliments du monde avaient continué de gagner en popularité ces dernières années, ce qui a poussé les gens et les restaurants à être plus aventureux avec les ingrédients.

La nouvelle Marmite ne sera disponible que pour une durée limitée et sera disponible à l’achat pour 3,99 £ en pots de 250 g.