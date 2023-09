Chili : marche pour commémorer les victimes de Pinochet entachées par la violence | Nouvelles

Des manifestations rivales ont lieu dans la capitale chilienne à l’approche du 50e anniversaire du coup d’État militaire qui a renversé le président démocratiquement élu Salvador Allende et porté au pouvoir le général Augusto Pinochet.

« Les foules ont été très très mélangées, tout comme leurs messages. Cela a été une journée très violente jusqu’à présent », a déclaré dimanche Lucia Newman d’Al Jazeera, en reportage depuis Santiago.

«C’était le chaos», a-t-elle déclaré.

Plus de 3 200 personnes ont été tuées ou « disparues » – enlevées et présumées tuées – par les forces de sécurité de Pinochet. Environ 38 000 personnes ont été torturées pendant les 17 années de sa dictature. Le général est décédé d’une crise cardiaque le 10 décembre 2006, à l’âge de 91 ans. Il n’a jamais été jugé.

La marche de dimanche dans les rues de la capitale jusqu’au cimetière général qui abrite un mémorial aux victimes du régime brutal de Pinochet, s’est brièvement arrêtée au palais présidentiel, La Moneda, où le président Allende de l’époque a été renversé le 11 septembre 1973.

Le président de gauche Gabriel Boric s’est joint au cortège de quelque 5 000 personnes, selon le gouvernement – ​​devenant ainsi le premier dirigeant du Chili depuis la fin de la dictature en 1990 à le faire.

« Lorsque le président de gauche, qui a une coalition similaire à celle qu’Allende avait il y a 50 ans, a commencé à honorer l’ancien président, des gens vêtus de cagoules noires sont venus jeter des pierres et ont failli entrer par effraction dans le palais présidentiel », a déclaré Newman d’Al Jazeera.

A l’intérieur du cimetière, certains mausolées ont été endommagés, dont la tombe d’un sénateur de droite tué en 1991.

« Les responsables de ces violences sont des adversaires du gouvernement », a déclaré le secrétaire adjoint de l’Intérieur, Manuel Monsalve, précisant que trois policiers avaient été blessés.

Trois personnes ont été arrêtées, ont indiqué les autorités.

« Nous entendons dire que des membres du Parti communiste et du Parti socialiste manifestent pacifiquement tandis que d’autres [who support Pinochet] « Ils transportent des pierres et des cocktails Molotov », a déclaré le correspondant d’Al Jazeera.

« Ce n’est plus une journée de marche pacifique en hommage à ce qui s’est passé il y a 50 ans pour rejeter les coups d’État militaires, mais plutôt une nouvelle journée de violence, malheureusement. »

La plupart des participants, arborant des drapeaux chiliens et scandant des slogans tels que « Vérité et justice maintenant ! ou « Allende vit ! », ont défilé pacifiquement.

« Le 11 septembre est une date qui nous remplit de souvenirs mais qui nous donne aussi une certaine angoisse, car au lieu d’avancer, nous avons régressé », a déclaré à l’AFP Patricia Garzon, 76 ans, ancienne prisonnière politique, le long du parcours.

« Avec cette marche, nous nous souvenons que 1973 a brisé la démocratie au Chili, et maintenant nous continuons à lutter pour la maintenir et la renforcer », a ajouté Luis Pontigo, 72 ans, enseignant à la retraite.

Dans la matinée, Boric a inauguré une exposition dédiée à la mémoire d’Allende à La Moneda, en présence des membres de la famille du leader marxiste décédé.