Chili. Les conservateurs contrôleront désormais la réécriture de la Constitution

SANTIAGO, Chili – Le Chili semblait à l’aube d’une révolution progressiste l’année dernière lorsqu’un comité dominé par des gauchistes a rédigé une nouvelle constitution audacieuse pour remplacer la charte de l’époque de la dictature du pays. Mais les électeurs ont freiné l’effort, rejetant d’abord le projet de constitution et donnant maintenant aux conservateurs le rôle principal dans la rédaction de son remplacement.

L’extrême droite chilienne a été la grande gagnante du vote de dimanche pour sélectionner les membres de la commission qui sera chargée de rédiger une nouvelle constitution pour remplacer celle imposée par le général Augusto Pinochet.

Le Parti républicain, qui a longtemps déclaré qu’il s’opposait à une nouvelle charte, a obtenu 23 des 50 sièges de la commission, ce qui signifie que ses représentants auront non seulement le plus de sièges, mais bénéficieront également d’un droit de veto sur toutes les propositions qu’ils n’aiment pas.

« Il est ironique que le secteur qui s’est dit le moins enthousiaste à propos du processus le contrôle maintenant », a déclaré Robert Funk, politologue à l’Université du Chili.

Une coalition de partis de gauche alliés au président Gabriel Boric, Unité pour le Chili, a remporté 16 sièges tandis qu’une alliance de centre-droit, Safe Chile, en a obtenu 11.

La domination des partis de droite au sein de la commission « indique que la proposition apportera probablement peu de changements (à la constitution actuelle) et pourrait être encore plus conservatrice », a déclaré Funk.

Les résultats ont marqué un coup dur pour Boric et la gauche chilienne en général qui ne pourra imposer aucun problème dans la rédaction de la nouvelle constitution et n’aura aucun pouvoir pour rejeter tout ce qu’elle n’aime pas.

« Ils ne peuvent rien faire, ça doit être extrêmement frustrant », a déclaré Kenneth Bunker, analyste politique. « La seule chose qui leur reste est d’essayer de pousser un débat moral pour essayer de trouver un terrain d’entente. »

Reconnaissant cette nouvelle réalité, Boric a appelé ceux qui ont remporté les élections dimanche à « ne pas commettre la même erreur que nous… en croyant que les balanciers sont permanents ».

Le projet de constitution soumis aux électeurs chiliens l’année dernière avait été décrit comme le plus progressiste au monde, caractérisant le Chili comme un État plurinational, établissant des territoires autochtones autonomes et donnant la priorité à l’environnement et à la parité des sexes.

Mais les critiques ont dit qu’il était trop long, manquait de clarté et allait trop loin dans certaines de ses mesures. Environ 62% des Chiliens ont voté pour le rejeter, organisant le vote de dimanche pour choisir un comité pour rédiger son remplaçant.

La victoire de la droite s’explique en partie par les « excès du premier processus constitutionnel qui a présenté une proposition trop idéologique », a déclaré Funk, ajoutant que les préoccupations des Chiliens ont changé et que désormais l’économie, la criminalité et l’immigration sont les plus importantes. enjeux importants.

Si le Parti républicain fait « la même chose que les autres et que nous nous retrouvons avec une constitution trop idéologique, ils courent le risque que les gens la rejettent en décembre », a déclaré Funk.

Une différence clé est que, contrairement à la dernière fois, les membres de la commission ne partiront pas de zéro, mais travailleront plutôt à partir d’un document préliminaire rédigé par 24 experts qui ont été approuvés par le Congrès. La proposition de l’organisme fera l’objet d’un plébiscite en décembre.

Le grand vainqueur du vote de dimanche était José Antonio Kast, qui dirige le Parti républicain et a perdu le second tour présidentiel face à Boric en 2021.

Après la victoire de son parti dimanche, Kast « devient de facto le chef de l’opposition » et sera le « directeur d’orchestre qui dirigera le débat constitutionnel », a déclaré Bunker. Cela le place automatiquement en « pole position pour la prochaine course présidentielle », a ajouté Bunker.

La victoire de Kast intervient à un moment où d’autres pays de la région voient également l’extrême droite faire des gains.

Au Paraguay, par exemple, le candidat populiste d’extrême droite Paraguayo Cubas est arrivé à une troisième place inattendue lors des élections présidentielles du mois dernier et a obtenu 23 % des voix. En Argentine, les sondages montrent que le législateur d’extrême droite Javier Milei pourrait être un candidat sérieux aux élections présidentielles d’octobre.

La voie vers la réécriture de la constitution chilienne a commencé après de violentes manifestations étudiantes en 2019 qui ont été déclenchées par une hausse des prix des transports publics, mais se sont rapidement étendues à des revendications plus larges pour une plus grande égalité et des protections sociales.