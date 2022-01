Chili 1 – 2 Argentine

Ailleurs dans les qualifications de la Coupe du monde sud-américaine, Uruguay est revenu en lice pour une place à Qatar 2022 après une victoire 1-0 en Paraguay , obtenu grâce à un but de l’attaquant vétéran Luis Suarez.

Le Chili a égalisé les choses 11 minutes plus tard avec une tête de l’attaquant des Blackburn Rovers Ben Brereton, seulement pour Lautaro Martinez pour marquer le vainqueur de l’Argentine à la 34e minute, se convertissant calmement après que le gardien chilien Claudio Bravo n’a pas réussi à arrêter un tir de Rodrigo de Paul.

Alors que Lionel Messi se remettait du COVID-19 et était absent, l’attaquant vétéran argentin Angel Di Maria a ouvert le score à la neuvième minute avec une fusée du bord de la surface.

