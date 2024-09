Childish Gambino reporte ses concerts à Calgary et Edmonton

Donald Glover a reporté le reste de sa tournée Childish Gambino, y compris les spectacles à Calgary et à Edmonton.

Glover, qui porte le nom de scène Childish Gambino, a déclaré que le reste de sa tournée nord-américaine The New World serait reporté pour se concentrer sur sa santé physique.

« Gardez vos billets. TOUS les billets seront honorés pour les dates à venir en Amérique du Nord lorsqu’elles seront reprogrammées », a déclaré Glover dans un message publié sur les réseaux sociaux lundi.

Glover devait jouer à Calgary au Saddledome le 27 septembre et à Edmonton au Rogers Place le 29 septembre.

La tournée avait pour but de soutenir le nouvel album de Childish Gambio : Bando Stone and The New World, sorti en juillet.

Glover, artiste musical et acteur, est également connu pour son travail sur Atlanta, Communauté et Solo : Une histoire de Star Wars.